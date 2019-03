SRHvsRCB: हैदराबाद से शर्मनाक हार पर जानिए विराट कोहली ने क्या कहा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली 118 रन से हार को आईपीएल में अपनी टीम की सबसे शर्मनाक हार में से एक बताया है। यह आईपीएल 2019 में आरसीबी की लगातार तीसरी हार है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद कहा,'यह हमारी सबसे शर्मनाक हार में से एक है। मैं कुछ बता नहीं सकता। पहली ही गेंद से आखिरी गेंद तक कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं रहा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने हमें सभी विभागों में उन्नीस साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वे चैम्पियन टीम हैं।'

Cap'n Kohli: one of our worst losses ever. Literally nothing I can explain. Nothing went right for us from from ball 1 until the last wicket fell in the second innings. We just need our players to put a better challenge up front.