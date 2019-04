SRHvsKXIP: अश्विन ने साहा के साथ दो बार की ये हरकत, फैन्स बोले- शर्मनाक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का यह सीजन अनेक विवादों से घिरा रहा है। अंपायर से बहस, खिलाड़ियों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक के अलावा किंग्स इलेवन पंजाब के रविचंद्रन अश्विन से जुड़ा एक विवाद सीजन की मुख्य हाइलाइट रहा। आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत में ही कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह तरह राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मांकड अंदाज में रन आउट किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

जोस बटलर को मांकड़िंग अंदाज में आउट करने के बाद से लेकर अबतक अश्विन यही प्रयास कई अन्य खिलाड़ियों पर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। साथ ही जब अश्विन गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो बल्लेबाज भी ज्यादा सावधान नजर आते हैं। सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए मुकाबले में अश्विन ने एक बार फिर से यही कोशिश की।

अश्विन ने इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। अश्विन ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग चुनी। सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार शुरुआत हुई। पहले दो ओवरों में साहा और वॉर्नर ने 20 रन ठोक दिए। अर्शदीप के तीसरे ओवर में 15 रन बने। साहा ने मोहम्मद शमी के एक ओवर में 18 रन बनाकर टीम का स्कोर 50 पहुंचाया।

पावरप्ले का अंतिम ओवर रविचंद्रन अश्विन करने आए। इस दौरान अश्विन ने साहा को दो बार मांकड रन आउट करने की कोशिश की। यह देखते हुए अंपायर ने अश्विन से कुछ बात की। सोशल मीडिया पर भी रविचंद्रन की इस हरकत की आलोचना की जा रही है।

The Hatred for @ashwinravi99 is increasing.



Pathetic intention of #Mankading instead of bowling (though legally permissible)



Pls earn some respect too Ashwin ! — Bhavya Udani (@BhavyaUdani) April 29, 2019

Bravo @ashwinravi99 for not compromising on his beliefs to run out the non-striker!! More bowlers shud follow his style!! Why shud batsmen have all the fun!!#IPL2019 #IPLT20 #mankading #IPL12 — Cheecha (@JeeteshDhanaraj) April 29, 2019

Is ashwin has forgotten everything... What he thinks himself?

I still can't believe he played with Dhoni Once... Such poor Tricks ..

Shame on You #IPLT20 #IPL2019 #SRHvKXIP #mankading #crickets — yuhan Zama (@yuhan_zama) April 29, 2019

Come on, Ashwin! Mankad is totally fine but unnecessary pauses and that too twice???



Like it is the only thing in his mind these days!#SRHvKXIP #IPL2019 — Aditya Sahay (@adisahay7) April 29, 2019

Mankad Ashwin — Cute (@Kavitha70826745) April 29, 2019

@ashwinravi99 can’t play with the Spirit he Cowardly attempts Mankad #SRHvKXIP — Mayur Gaurani (@MayurGaurani) April 29, 2019

बता दें कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के अर्धशतक के बाद लेग स्पिनर राशिद खान के फिरकी के जादू से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां किंग्स इलेवन पंजाब को 45 रन से हराकर प्लेआफ में क्वालीफाई करने की ओर कदम बढ़ाए। इस जीत से सनराइजर्स के 12 मैचों में छह जीत से 12 अंक हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर बरकरार है। पंजाब के 12 मैचों में पांच जीत से 10 ही अंक हैं।