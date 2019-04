VIDEO:  हैदराबाद का साथ छोड़ते हुए इमोशनल हुए डेविड वॉर्नर, जानें क्या कहा

डेविड वॉर्नर (David Warner) ने अपनी एक और धमाकेदार पारी से सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ के करीब पहुंचाकर अपने आईपीएल अभियान (IPL 2019) का अच्छा अंत करने के बाद कहा कि यह टी-20 टूर्नामेंट विश्व कप के लिए मजबूत आधार है। वॉर्नर ने सोमवार को इस सत्र का अपना आखिरी मैच खेला। इसके बाद वह विश्व कप की तैयारियों के लिए स्वदेश लौट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस सलामी बल्लेबाज ने 56 गेंदों पर 81 रन बनाए और इस तरह से आईपीएल 2019 में कुल 692 रन बनाए जो कि अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक है। उनकी इस पारी से सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 45 रन से हराया।

वॉर्नर ने मैच के बाद कहा, ''मेरी निगाह अब विश्व कप पर है और यह (आईपीएल) इसके लिए मजबूत आधार था।'' उन्होंने इंग्लैंड में 30 मई से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप में बड़े स्कोर की भविष्यवाणी की। वॉर्नर ने कहा, ''इस विश्व कप में कुछ बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि गेंद बहुत अधिक स्विंग नहीं करेगी। इंग्लैंड अपने मैदानों पर खेलेगा और उसकी टीम शानदार है। हम मौजूदा चैंपियन हैं और हमारे लिए अपने मजबूत पक्षों के दम पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना अहम होगा।''

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में वॉर्नर और स्टीव स्मिथ पर एक साल का प्रतिबंध लगाया था जो कि अब पूरा हो चुका है। प्रतिबंध हटने के बाद वॉर्नर ने मौजूदा आईपीएल में शानदार फॉर्म दिखाई। अभी 'ओरेंज कैप' वॉर्नर के पास है। उन्होंने कहा, ''मैंने इस खाली समय में अपने खेल पर काफी काम किया। मैंने 16 से 18 सप्ताह तक बल्ले को एक तरफ रखा और सर्वश्रेष्ठ पिता और पति बनने की कोशिश की और इससे मुझे फायदा मिला। हां मैं टीम में मसखरा बनने की कोशिश करता हूं।''

डेविड वॉर्नर ने गेंद से छेड़छाड़ मामले में प्रतिबंध के बारे में बात करते हुए कहा कि 12 महीने का बैन अब अतीत है। गौरतलब है कि डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफे टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में एक साल का प्रतिबंध लगा दिया था। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीत के बाद उन्होंने कहा, मेरे पास पर्याप्त समय था कि मैं मैदान से बाहर रहकर अपने गेम को बेहतर करूं।''

डेविड वॉर्नर ने कहा कि वह अपनी नेचुरल गेम ही खेलना पसंद करेंगे।

