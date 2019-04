VIDEO: ऋषभ पंत को मैदान पर गुदगुदी करते नजर आए राशिद खान

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने बेहतरीन हरफनमौला खेल के दम पर गुरुवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा दिया। मैच से पहले हैदराबाद के राशिद खान दिल्ली के ऋषभ पंत के साथ मस्ती करते हुए कैमरे में कैद हुए।

राशिद खान और ऋषभ पंत मैदान पर मैच से पहले हंसी-मजाक करे हुए स्पॉट हुए। राखिद खान इस दौरान ऋषभ पंत को छेड़ते हुए नजर आए है। पंत को परेशान करने के लिए राशिद उन्हें गुदगुदी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

What do you reckon the conversation is all about between @RishabPant777 & @rashidkhan_19 🤔🤔#VIVOIPL #DCvSRH pic.twitter.com/ka1dlwiu70