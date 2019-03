VIDEO: सौरव गांगुली ने फिर से थामा बल्ला, कुछ ऐसे लगे कट्स और ड्राइव

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर के तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने समय को पीछे खींचते हुए अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें कैप्शन दिया गया है- गांगुली ने वक्त को पीछे की ओर लौटाया। यदि आपको 90 के दौर याद है तो आप इस तरह के ड्राइव और कट्स देखकर खुश हो सकते हैं।

बता दें कि सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग सेशन में भी शरीक हुए। उन्होंने गार्ड लिया, कुछ कट स्ट्रोक्स औक कुछ परंपरागत कवर ड्राइव लगाए। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल करके शानदार शुरुआत की, लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगला मैच हार गए। यह रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली की गाइडेंस में युवा टीम है जो टॉप 4 टीमों में पहुंच सकती है। एक साथ मिलकर काम करने पर पोंटिंग ने यह स्वीकार किया कि सौरव गांगुली के साथ वह चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला खिताब जीते।

पोंटिंग ने कहा, हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद से ही हम दोनों एक-दूसरे से खूब बातचीत करते हैं। हम क्रिकेट कमेटी में भी साथ है और कुछ समय एक साथ गुजारते हैं। वह एडवाइजर हैं। उन्हें गेम के बारे में कुछ नहीं करना है लेकिन वह लगातार टीम के साथ रहेंगे।

So...@SGanguly99 decided to turn back the ⏰



RT if the 90s kid in you still cherishes those drives and cuts. #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/dfOq6hOytD