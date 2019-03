IPL 2019, DCvsKKR: बाउंड्री देखने के चक्कर में रनआउट हुए शुभमन गिल, रबाडा ने की शानदार फील्डिंग

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के एक रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार (30 मार्च) को कोलकाता नाइट राइडर्स को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल काफी मजेदार ढंग से रनआउट हुए। कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही और 10वें ओवर में उसकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी- जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 61 रन टंगे थे।

अंडर 19 विश्व कप स्टार और दिल्ली के शुभमन गिल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह भी टिककर नहीं खेल सके। 10वें ओवर में संदीप लामिछाने की गेंद पर तीसरा रन चुराने के प्रयास में वह सीमारेखा के हर्षल पटेल के सटीक थ्रो पर रन आउट हुए। गिल इस मैच में 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

संदीप लामिछाने की गेंद को शुभमन गिल ने कवर्स की तरफ खेला। गेंद बाउंड्री लाइन के पास गई, लेकिन वहां खड़े कगिसो ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को चौके की तरफ बढ़ने से रोक दिया। रबाडा ने गेंद को पास में खड़े हर्षल पटेल को दिया।

हर्षल पटेल ने गेंद को विकेटों के पास थ्रो किया और वहां खड़े लामिछाने ने गिल की गिल्लियां उड़ा दी। रिप्ले में देखने पर पता चला की शुभमन गिल बाउंड्री की तरफ देखते हुए आराम से क्रीज पर लौट रहे थे। गिल की इसी चूक की वजह से वह रनआउट हो गए।

