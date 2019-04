VIDEO: शिखर धवन का 'बुलेट थ्रो', मयंक को रनआउट कर ऐसे मनाया जश्न

सैम कुरेन की हैट्रिक और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी से किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के आखिरी सात विकेट आठ रन के अंदर निकालकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) मैच में 14 रन से रोमांचक जीत दर्ज की।

दिल्ली के सामने 167 रन का लक्ष्य था और एक समय उसका स्कोर तीन विकेट पर 144 रन था, लेकिन यहां से एकदम से पासा पलट गया। दिल्ली ने 17 गेंद के अंदर केवल आठ रन बनाए और इस बीच बाकी बचे सात विकेट गंवा दिए।

उसकी टीम 19.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गयी। ऋषभ पंत (26 गेंदों पर 39) और कोलिन इंग्राम (29 गेंदों पर 38 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी बेकार चली गयी। मयंक अग्रवाल (छह) शिखर धवन के सटीक थ्रो से रन आउट हो गए, जिससे पंजाब संकट में पड़ गया।

शिखर धवन ने मयंक अग्रवाल को आउट कर अपने 'जट्ट स्टाइल' में इस विकेट का सेलिब्रेशन मनाया। मयंक अग्रवाल रन लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके पैर आपस में टकरा गए और वो लड़खड़ा गए। जिसके बाद शिखर धवन ने नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंद सीधे विकेट पर मार उन्हें रन आउट कर दिया। मयंक अग्रवाल 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए।

