VIDEO:  फाइनल में पहुंचकर वॉटसन ने डु प्लेसिस को कहा- शुक्रिया

चेन्नई सुपरकिंग्स ने सलामी बल्लेबाजों के अर्धशतकों की मदद से आईपीएल (IPL 2019) के दूसरे क्वॉलिफायर में दिल्ली कैपिटल्स पर छह विकेट से जीत हासिल की। शेन वॉटसन ने शुरू में तेजी से रन बटोरने के लिए फाफ डु प्लेसिस का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इससे उन्हें क्रीज पर जमने का समय मिल गया।

'मैन ऑफ द मैच' डु प्लेसिस ने कहा, ''हमने मैच से पहले इसके बारे में बात की थी, पिछले पांच-छह मैचों में अच्छे रन नहीं जुटा सका। बतौर टीम हम बड़े मैचों में जीत हासिल करने के लिये काफी आत्मविश्वास से भरे हैं।''

उन्होंने कहा, ''हम यह भी जानते हैं कि हमारी मजबूती इन साझेदारियों को बनाने में ही है। अगर हम तीन-चार ओवर तक बिना रन बनाये रहते हैं तो हमारे पास निचला क्रम और मध्यक्रम है जो हमें वापसी कराता है।'' डु प्लेसिस ने कहा, ''वाटो (वॉटसन) ने मुझे शुरू में तेजी से रन बनाने के लिए शुक्रिया कर दिया, क्योंकि इससे उसे क्रीज पर टिकने का समय मिल गया।''

Yours Fafulously and Watto-man discuss the super Q2 that was! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/t6Y1VIU7oo