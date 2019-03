IPL 2019: ड्वेन ब्रावो की धुन पर नाचे शेन वॉटसन, VIDEO हुआ वायरल

चेन्नई सुपर किंग्स ने ने मंगलवार (26 मार्च) को आईपीएल मैच (IPL 2019) में दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराया। चेन्नई ने आईपीएल में लगातार अपनी दूसरी जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। मैच के बाद शेन वॉटसन और ड्वेन ब्रावो मैदान पर डांस करते हुए भी नजर आए। दोनों के डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है।

इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज से इस मजेदार वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में शेन वॉटसन ड्वेन ब्रावो की धुन पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रावो ने वॉटसन को डांस के कुछ स्टेप्स सिखाए और वॉटसन भी मैदान पर नाचने लगे।

बता दें कि इस मैच में शेन वॉटसन 'मैन ऑफ द मैच' रहे। इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं, मैच के बाद ड्वेन ब्रावो ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जब भी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम जीत दर्ज करती है तब उम्र संबंधी बात क्यों उठने लगती है, क्योंकि उनका मानना है कि अनुभव अधिक मायने रखता है।

Watto dances to DJ Bravo's tune!@DJBravo47 tries to find out Watto's secret to hitting big sixes, while @ShaneRWatson33 learns a few steps from the 'Champion' dancer. Interview by @tanmoym.



📹 Full interview - https://t.co/yxZlfrGFZA #DCvCSK #VIVOIPL @ChennaiIPL pic.twitter.com/ySsq6N8ebK