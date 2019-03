विराट कोहली को मांकडिंग आउट करने के सवाल पर बेन स्टोक्स ने दिया ये जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर शेन वॉर्न ने पूछा कि जो सब रविचंद्रन अश्विन का समर्थन कर रहे हैं, वो क्या बेन स्टोक्स द्वारा विराट कोहली को मांकडिंग आउट (Mankading controversy) करने के फैसले से सहमत होंगे। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने इस मुद्दे पर विराम लगाते हुए कहा कि वह कभी भी इस तरह का कदम उठाने का प्रयास भी नहीं करेंगे।

अश्विन (Ravichandran Ashwin) की आलोचना करते हुए शेन वॉर्न ने ट्वीट किया, ''अगर बेन स्टोक्स भी वही करता जो अश्विन ने किया, वो भी विराट कोहली के साथ तो क्या यह ठीक होता?'

Sorry - one more thing to add. If Ben Stokes did what Ashwin did to @imVkohli it would be ok ? I’m just very disappointed in Ashwin as I thought he had integrity & class. Kings lost a lot of supporters tonight. Especially young boys and girls ! I do hope the BCCI does something — Shane Warne (@ShaneWarne) March 25, 2019

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले स्टोक्स ने इसका जवाब देते हुए लिखा, ''उम्मीद है कि मैं विश्व कप फाइनल में खेल रहा हूं और अगर जब मैं गेंदबाजी कर रहा हूं और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा है तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस चीज को स्पष्ट कर रहा हूं।

Hopefully I’m playing in the World Cup final and if @imVkohli is batting when I’m bowling I would never ever ever ever ever ever.....just clarifying to the mentions I’ve received 😊 #hallabol — Ben Stokes (@benstokes38) March 26, 2019

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी अश्विन का सपोर्ट करने वालों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि अगर विराट कोहली इस वक्त होते तब भी क्या आप अश्विन का समर्थन करते।

I would say to all India ex players/Pundits who are supportive of what R Ashwin did ... If @imVkohli was Batting would you be so supportive !!??? #NightAll #IPL #OnON — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 25, 2019

बता दें कि पंजाब के कप्तान अश्विन जब 13वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोस बटलर को क्रीज से बाहर निकले हुए देखा और बल्लेबाज को रनआउट कर दिया। मैदानी अंपायर ने इसे लेकर थर्ड अंपायर से राय मांगी जिन्होंने नियमानुसार बटलर को आउट कर दिया।

आईपीएल में यह अपने आप में पहला वाक्या है, जिस पर अश्विन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अश्विन के बटलर को रनआउट करने के बाद मैच का पासा पलट गया और पंजाब ने वापसी करते हुए 14 रन से करीबी जीत हासिल कर ली।