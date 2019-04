VIDEO: स्कूप शॉट के 'बादशाह' बन रहे हैं सरफराज खान, एक बार फिर दिखाया बल्ले का कमाल

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी सरफराज खान आईपीएल में 'स्कूप शॉट' के मास्टर बनते जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद अब सरफराज ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ भी शानदार स्कूप शॉट खेला। चेन्नई के खिलाफ खेले गए मैच में भले ही पंजाब को हार का सामना करना पडा़ हो, लेकिन सरफराज खान ने इस मैच में अपना पहला आईपीएल शतक जड़ा।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में सरफराज खान ने एक बार फिर से शानदार स्कूप शॉट खेला। सरफराज ने घुटनों के बल बैठकर इस शॉट को खेला और गेंद बाउंड्री पार चली गई। पिछले मैच की तरह इस बार भी सरफराज के इस शॉट ने सभी को हैरान किया।

सरफराज ने आईपीएल में जडा़ पहला अर्धशतक

67 vs चेन्नई सुपरकिंग्स, आज

46 vs राजस्थान रॉयल्स, 2019

45 vs राजस्थान रॉयल्स, 2015

बता दें कि पंजाब के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल (55) ने एक छोर से संभाले रखा था और दूसरे छोर से युवा सरफराज खान (67) उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की। हालांकि यह दोनों तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों ने दोनों पर अंकुश लगा रखा था जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिरी के ओवरों में रनगति बढ़ गई।