Live IPL 2019 RCBvsKKR: आरसीबी का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा

IPL 2019, RCBvsKKR, Match 17: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें संस्करण का 17वां मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बैंगलोर की शुरुआत बेहद खराब रही है। न ही उसके बल्लेबाज चल रहे हैं न ही गेंदबाज। साथ ही दोनों विभागों में तालमेल की कमी भी देखने को मिल रही है।विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर अंकतालिका में सबसे नीचे है। केकेआर ने निखिल नाईक की जगह सुनील नरेन को टीम में शामिल किया है जबकि बैंगलोर की टीम में दो बदलाव हुए है। शिमरोन हेटमायर की जगह टिम साउदी और उमेश यादव की जगह पवन नेगी को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है।

RCB vs KKR LIVE UPDATES:

9.05 PM: 13 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 124 रन है। विराट कोहली 57 और एबी डिविलियर्स 41 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9.00 PM: 13 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 108 रन है। विराट कोहली 55 और एबी डिविलियर्स 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.55 PM: 12 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 96 रन है। विराट कोहली 54 और एबी डिविलियर्स 16 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.50 PM: 11 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 90 रन है। विराट कोहली 53 और एबी डिविलियर्स 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.47 PM: विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया।

8.45 PM: 10 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन है। विराट कोहली 47 और एबी डिविलियर्स 05 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.39 PM: 9 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 69 रन है। विराट कोहली 41 और एबी डिविलियर्स 2 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.35 PM: 8 ओवर में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 64 रन है। विराट कोहली 38 और एबी डिविलियर्स 0 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.33 PM: आरसीबी को पहला झटका लगा। पार्थिव पटेल को नितीश राणा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। पार्थिव 24 गेंदों में 3 चौकों के साथ 25 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज एबी डिविलियर्स आए हैं।

8.30 PM: 7 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 60 रन है। पार्थिव पटेल 25 और विराट कोहली 35 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.27 PM: 6 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 53 रन है। पार्थिव पटेल 24 और विराट कोहली 29 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 25 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया है। पार्थिव और विराट दोनों शानदार खेल दिखा रहे हैं।

8. 23 PM: 5 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 49 रन है। पार्थिव पटेल 22 और विराट कोहली 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.18 PM: 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 41 रन है। पार्थिव पटेल 15 और विराट कोहली 26 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.13 PM: 3 ओवर में आरसीबी का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन है। पार्थिव पटेल 15 और विराट कोहली 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8.10 PM: विराट-पार्थिव टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रन है। पार्थिव पटेल 9 और विराट कोहली 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8.05 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन है। पार्थिव पटेल 5 और विराट कोहली 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8.00 PM: मैच शुरू हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने पारी का आगाज किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की है।

7.40 PM: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग XI- विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, अक्षदीप नाथ (विकेटकीपर), पवन नेगी, नवदीप सैनी, टिम साउदी, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज।

7.35 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI- दिनेश कार्तिक (कप्तान), सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा, शुभमन गिल, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फग्यूर्सन।



7.30 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

7.25 PM: मैच से पहले मैदान पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए कप्तान विराट कोहली।

7.20 PM: कुछ ऐसे हैं कप्तान विराट कोहली और कप्तान दिनेश कार्तिक के आंकड़े

7.15 PM: बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी में टीम को चीयर करने के लिए बड़ी संख्या में फैन पहुंचे हैं।

Could a return to the magnificent M Chinnaswamy Stadium bring about a change in fortunes for @RCBTweets? #RCBvKKR pic.twitter.com/iVbmnSoMCT — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2019

7.10 PM: मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी कुछ इस तरह मस्ती करते हुए नजर आए।