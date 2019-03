VIDEO: 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाले तैराक को पंत ने सिखाई बल्लेबाजी

बल्ले को कैसे पकड़ना है यह सीखना और गेंद को हवा में तैरते हुए छह रन के लिए जाते हुए देखना उनके लिए मजेदार रहा लेकिन, अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने कहा कि भले ही उन्होंने अपने पहले भारतीय दौरे में क्रिकेट का पूरा लुत्फ उठाया लेकिन वह इस खेल को नहीं अपना सकते हैं।

सर्वकालिक महान ओलंपियन में से एक फेल्प्स ने बुधवार को आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्रिकेट सत्र में हिस्सा लिया। इस 33 वर्षीय तैराक ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ''दर्शकों का रोमांच, खिलाड़ियों का छोर बदलना या उन्हें आउट होते हुए देखना रोमांचक लगा। मुझे कल छक्के देखना अच्छा लगा।''

फेल्प्स ने दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच कल आईपीएल मैच देखा। उन्होंने दिल्ली के खिलाड़ियों से मुलाकात और मैच के बारे में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट मेरा अगला खेल हो सकता है लेकिन मुझे कल दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच देखना अच्छा लगा।

अपने करियर में 23 स्वर्ण पदक सहित 28 ओलंपिक पदक जीतने वाले फेल्प्स ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋभष पंत, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मौरिस और तेज गेंदबाज इशांत शर्मा से भी मुलाकात की।

उन्होंने कहा, ''मैंने आज इन खिलाड़ियों से कुछ टिप्स लिए। इसकी शुरुआत बल्ला पकड़ने से हुई। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगली बार जब मैं भारत दौरे पर आऊंगा तो क्रिकेट खेलने के लिए बेहतर तौर पर तैयार रहूंगा।

ICYMI: We hosted the most decorated Olympian, @MichaelPhelps at #QilaKotla for our first home game!

Here's what happened when we had the man with many strokes on the front foot ;) @StarSportsIndia @UnderArmour_ind#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/2Fqv5boZh5