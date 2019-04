IPL 2019: दिल्ली कैपिटल्स से हारे, लेकिन विराट कोहली ने बनाया ये रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच हार गई हो, लेकिन विराट कोहली ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। विराट कोहली किसी टीम के खिलाफ 800 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जा रहे मैच में रविवार (7 अप्रैल) को कोहली ने यह उपलब्धि हासिल की।

विराट कोहली के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना के नाम यह उपलब्धि दर्ज है। सुरेश रैना ने मुंबई इडियंस के खिलाफ 803 रन बनाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कोहली अपने स्वभाव के विपरीत बहुत धीमी पारी खेली। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए। दिल्ली के खिलाफ जीत के लिए मैदान में उतरी आरसीबी ये मैच भी हार गई है। दिल्ली ने 4 विकेट से उन्हें हरा दिया।

IPL 2019: विराट कोहली की RCB की छठी हार, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

विराट कोहली ने 33 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। पारी के अंत में विराट कोहली ने दो छक्के भी लगाए। अगर कोहली और मोइन अली के बीच साझेदारी न हुई होती तो उनकी टीम और भी गहरे संकट में होती। मोइन ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स के पेसर कगिसो रबाडा ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले शुक्रवार को विराट कोहली की टीम टूर्नामेंट में शुक्रवार को अपना पांचवां मैच हारी। आरसीबी के 205 रनों के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनसनीखेज जीत दर्ज की।

अंतिम 24 गेंदों पर केकेआर के बल्लेबाजों 66 रन बनाए और मैच पांच विकेट से जीत लिया। इस मैच में केकेआर के आंद्रे रसेल ने अहम भूमिका निभाई थी।

इस मैच में हार के बाद विराट कोहली ने कहा था, ''इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि हम कहां मैच हारे। अंतिम चार ओवर जो हमारी टीम ने फेंके उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें और स्मार्ट होना होगा। वास्तव में हमारे गेंदबाज दबाव में आ गए। इस सीजन में अब तक यही हमारी कहानी है।''

.@DelhiCapitals beat RCB by 4 wickets, despite the late fall of wickets!



#RCBvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/aJRO2voCMM