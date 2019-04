IPL 2019: विराट कोहली की RCB की छठी हार, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

कागिसो रबाडा की तूफानी गेंदबाजी के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतक से दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रविवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चार विकेट से हराया। आरसीबी की मौजूदा सत्र में यह लगातार छठी हार है और टीम को अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। आईपीएल के इतिहास में आरसीबी पहली टीम नहीं है, जिसने लगातार छह हार से शुरुआत की है। दिल्ली डेयरडेविल्स (दिल्ली की तत्कालीन टीम) भी 2013 में अपने शुरुआती छह मैच हार गई थी।

स्टार बल्लेबाजों और गेंदबाजों से सजी आरसीबी की टीम लगातार फ्लॉप साबित हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार आरसीबी और विराट कोहली का मजाक बनाया जा रहा है।

दिल्ली कैपिटल्स से 4 विकेट से हारने के बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जमकर मजाक बनाया जा रहा है।

IPL to RCB :

* As they can quit the tournament #RCBvDC pic.twitter.com/zGyWcHF9uZ — Anshuman Mishra (@Anshuman987m) April 7, 2019

Don't even feel like trolling RCB anymore after this embarrassing performance once again..#IPL2019#RCBvDC pic.twitter.com/jgru42PW4l — . (@bevdashastri) April 7, 2019

Test team was laughing at present RCB performance!!! #RCBvDC pic.twitter.com/XJ6cdCgJpD — Sach (@SachinNotOut99) April 7, 2019

बता दें कि आरसीबी के 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने अय्यर (67) की पारी की बदौलत 18.5 ओवर में छह विकेट पर 152 रन बनाकर जीत दर्ज की। अय्यर ने 50 गेंद की अपनी पारी में दो छक्के और आठ चौके मारे। इससे पहले आरसीबी की टीम रबादा (21 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 149 रन ही बना सकी। टीम की ओर से कप्तान विराट कोहली (41) और मोईन अली (32) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए।

मौजूदा सत्र में पहली जीत की तलाश में जुटे आरसीबी के बल्लेबाजों को जूझना पड़ा। गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी, जिससे बड़े शॉट खेलने में परेशानी हुई।