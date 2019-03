IPL 2019: अश्विन ने एक ओवर में फेंकी 7 गेंद, जानिए पूरा सच?

किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के नौवें मैच में आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान अश्विन ने मोहाली में खेले गए इस मैच में एक ओवर में सात गेंदें फेंकी और अंपायरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

सोशल मीडिया पर रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आईपीएल में खराब अंपायरिंग को भी काफी दोष दिया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। दरअसल, अश्विन के इस ओवर की पहली गेंद डेड बॉल थी, इसलिए उन्होंने ओवर में 7 गेंद डाली।

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान अश्विन ने मोहाली में खेले गए इस मैच में एक ओवर में सात गेंदें फेंकी और अंपायरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कई क्रिकेट दिग्गजों और मुंबई इंडिंयस ने इस मामले पर ट्वीट कर सफाई भी दी है।

First ball of the first over was deemed a ‘dead ball’. As luck would have it the final ball (7th ball) of the over gave away 4 runs. Just the #KXIP things in this #IPL.