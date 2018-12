IPL 2019 : 17 साल के कश्मीरी क्रिकेटर का दिखेगा जलवा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 12वें सीजन में कश्मीर के कुलगाम जिले के 17 साल के राशिख डार तीन बार की विजेता मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिखाई देंगे। मुंबई इंडियंस ने मंगलवार (19 दिसंबर) को जयपुर में हुई नीलामी में उन्हें अपने साथ जोड़ा है। राशिख एक तेज गेंदबाज हैं। उनके पिता एक स्कूल टीचर हैं। परिवार में चार बच्चों में सबसे छोटे राशिख के लिए मुंबई ने 20 लाख रुपए की कीमत अदा की है।

राशिख इस समय राज्य की अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं, जो कूच बेहार ट्रॉफी में शिरकत कर रही है। हाल ही में उन्होंने एक मैच में छह विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से काफी लोगों को प्रभावित किया। भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके और मौजूदा समय में जम्मू एवं कश्मीर की रणजी टीम के कप्तान इरफान पठान ने राशिख को एक प्रतिभा खोच कार्यक्रम में चुना था।

उन्हें इरफान पठान और स्थानीय खिलाड़ी परवेज रसूल ने निखारा है। वह विजय हजारे ट्रॉफी में राज्य की टीम में इन दोनों के साथ खेले थे।

आईपीएल में चुने जाने पर राशिख ने कहा, “मैंने कई वषोर्ं से काफी मेहनत की है। मैं उच्च स्तर पर खेलना चाहता हूं। इस साल मैंने जिला टूनार्मेंट में काफी अच्छा खेला था और इसके बाद प्रतिभा खोज कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था।”

17-year-old prodigy from Jammu and Kashmir, Rasikh Dar, will be a part of our squad #CricketMeriJaan #IPLAuction pic.twitter.com/nUzjo1Zf2b