IPL 2019: राजस्थान रॉयल्स के इस महंगे खिलाड़ी ने फैन्स से किया यह वादा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही मजबूती से वापसी करेंगे। राजस्थान ने उनादकट को इस वर्ष की नीलामी में 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन वह इस सत्र में कुछ कमाल नहीं दिखा सके। उनके खराब प्रदर्शन के चलते वह कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे लेकिन अब उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ती हुए कहा कि उन्हें वापसी का पूरा भरोसा है और करियर में जब भी उनका प्रदर्शन खराब हुआ है तब उन्होंने मजबूती से वापसी की है।

उनादकट ने ट्वीट कर कहा, “मैं अपने रियल फैन्स जो सच में इस खेल को प्यार करते हैं और ना कि वह जो दूसरे के दुख का मजाक उड़ाते हैं, उनसे अपने प्रदर्शन को लेकर माफी मांगता हूं। मैं इस सत्र में उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असफल रहा हूं।”

To the real fans, people who really love the game and not those who are “schadenfreude” (those who seek pleasure in others’ humiliation and misfortune or pain), I am sorry to let you guys down with the expectations you had after a great domestic season & the form that I was in..

उन्होंने कहा, “मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने जब भी अपने करियर में खराब प्रदर्शन किया है तब-तब मैंने मजबूती से वापसी की है। यह सिलसिला तब सेचलता आ रहा है जब मैं 19 वर्ष का था और मैने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। मैं एक बार फिर वापसी करुंगा। मेरा मंत्र है आत्मनिरीक्षण करो, सीखो और बदलाव लाओ।”

..For the records, I have been able to comeback stronger from every downfall that I have had in my career since that 1st test-match I played when I was 19! I will do that once again. Introspect, Learn and Improve! A game of small margins from here on and I shall close them down!