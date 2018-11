2019 IPL: युवी, धवन और गंभीर हुए रिलीज, जानें सभी टीमों की आखिरी लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजी टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं। अगले महीने क्रिकेटरों की नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज किए गए क्रिकेटरों की लिस्ट जारी कर दी है। किंग्स इलेवन पंजाब ने युवराज सिंह को, दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर को और सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन को रिलीज कर दिया है। वहीं महेंद्र सिंह धौनी, विराट कोहली जैसे क्रिकेटरों को फ्रेंचाइजी टीमों ने रिटेन किया है।

आईपीएल-12 के लिए दिसंबर में होने वाली नीलामी से पहले आठ फ्रेंचाइजी टीमों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 15 नवंबर खिलाड़ियों का अनुबंध बढ़ाने का अंतिम दिन था। आठ टीमों ने 44 विदेशी खिलाड़ियों सहित 130 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। चेन्नई सुपरकिंग्स का दो साल का बैन खत्म होने के बाद वापस अपनी पुरानी टीम में लौटे धौनी ने तीसरी बार चेन्नई को चैंपियन बनाया और टीम ने फिर उनपर अपना भरोसा दिखाया।

विराट पर आरसीबी का भरोसा कायम

विराट भले ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चैंपियन नहीं बना पा रहे हैं लेकिन आरसीबी ने इस दिग्गज बल्लेबाज पर अपना भरोसा कायम रखा है। 11 वें सीजन में कोलकाता नाईटराइडर्स का साथ छोड़कर वापस दिल्ली टीम में लौटे गंभीर का दिल्ली के साथ साथ कुछ महीने ही रह पाया। गंभीर ने लगातार हार के बाद सीजन के बीच में ही दिल्ली की कप्तानी छोड़ दी थी लेकिन टीम ने बाद के मैचों में उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं खिलाया और अब उन्हें टीम से ही रिलीज कर दिया।

जानिए किस खिलाड़ी को कितनी कीमत पर किया गया रिटेन

मुंबई इंडियंस ने भी अपने सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा को रिटेन किया है। धौनी और रोहित को जहां 15-15 करोड़ रुपये मिलेंगे वहीं विराट को 17 करोड़ रुपये मिलेंगे। 15 करोड़ के ब्रैकेट में युवा विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत शामिल हैं जिन्हें दिल्ली ने रिटेन किया है। सीएसके ने सुरेश रैना 11 करोड़, किंग्स इलेवन पंजाब ने लोकेश राहुल 11 करोड़, केकेआर ने सुनील नारायण 12.50 करोड़, राजस्थान ने स्टीवन स्मिथ और बेन स्टोक्स दोनों 12.50 करोड़, मुंबई ने हार्दिक पांड्या 11 करोड़, आरसीबी ने एबी डिविलियर्स 11 करोड़ और हैदराबाद ने डेविड वॉर्नर 12.50 करोड़ और मनीष पांडे 11 करोड़ को रिटेन किया है।

इसलिए रिटेन किए गए स्मिथ और वॉर्नर

स्मिथ और वॉर्नर को आईपीएल से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में बॉल टेंपरिंग का दोषी पाए जाने के बाद उनकी टीमों ने उन्हें आपसी सहमति से हटा दिया था। 12 महीने का बैन झेल रहे दोनों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इस समय क्लब क्रिकेट में खेल रहे हैं लेकिन उनकी टीमों ने उन्हें आईपीएल के अगले सत्र के लिए रिटेन किया है।

एक नजर सभी टीमों की लिस्ट परः

