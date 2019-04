VIDEO: रसेल की बैटिंग देख धौनी रह गए हैरान, बोले- कौन इतने छक्के मारता है?

महेंद्र सिंह धौनी की चेन्नई सुपर किंग्स मंगलवार (9 अप्रैल) को चेपक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज आंद्रे रसेल के खिलाफ तैयार है। पिछली बार जब रसेल ने सीएसके के गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया था तो उन्होंने 36 गेंदों पर 88 रन की पारी खेली थी। इसमें 11 छक्के भी शामिल थे।

चेन्नई ने एक गेंद शेष रहते 5 विकेट से यह मैच जीत लिया था। आईपीएल टूर्नामेंट में इस मैच से पहले कप्तान धौनी ने रसेल की इस पारी की वीडियो देखा। इस वीडियो को चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से जारी किया गया है। इस वीडियो में धौनी, रसेल की पारी देख रहे हैं।

इस वीडियो में धौनी को यह कहते सुना जा सकता है- क्या मुझे फिर से उस दुःस्वप्न से गुजरना पड़ेगा। मुझे फिर से रसेल की वही पारी देखनी पड़ेगी। हमारे पास 9 फील्डर थे, एक गेंदबाज और एक विकेटकीपर। कोई भी फील्डर ग्राउंड के बाहर नहीं खड़ा हो सकता। वो कौन ऐसा बंदा है जो इतने छक्के मारता है।

