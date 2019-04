महेंद्र सिंह धौनी ने IPL में रचा सबसे बड़ा इतिहास, शायद ही कोई कर पाए ऐसा

चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धौनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। इस मामले में आईपीएल का कोई भी कप्तान उनके आसपास भी नहीं हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को जयपुर में 4 विकेट से मात दी और इसी के साथ धौनी ने अपने नाम एक स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। धौनी ने इस मैच में 43 गेंदों पर 58 रन की पारी खेलते हुए आगे बढ़कर टीम को संभाला। अंबाती रायडू ने 47 गेंदों पर 57 रन बनाकर धौनी का साथ निभाया।

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने चार विकेट जल्दी खो दिए थे, लेकिन इसके बाद धौनी और रायडू ने मिलकर टीम को जीत की राह दिखाई। महेंद्र सिंह धौनी आईपीएल में 166 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। इनमें से उन्होंने 100 मैच जीते और 65 हारे। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला।

आइए एक नजर डालते हैं इस मैच में धौनी के कुछ खास रिकॉर्डस पर:

VIDEO: जब अंपायर के फैसले पर एमएस धौनी ने खो दिया अपना आपा

आईपीएल के सफल कप्तान

- महेंद्र सिंह धौनी - 166 मैचों में 100 जीत (95 चेन्नई के लिए, 5 राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स के लिए)

- गौतम गंभीर - 129 मैचों में 71 जीत

- विराट कोहली - 102 मैचों में 44 जीत

- रोहित शर्मा - 94 मैचों में 54 जीत

- एडम गिलक्रिस्ट - 74 मैचों में 35 जीत

- शेन वॉर्न - 55 मैचों में 30 जीत

चेन्नई ने जब आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जीता मैच

ड्वेन ब्रावो vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 2012- (गेंदबाज रजत भाटिया)- धौनी की बतौर सीएसके कप्तान 50वीं जीत

मिशेल सैंटनर vs राजस्थान रॉयल्स, 2019 (गेंदबाज बेन स्टोक्स)- धौनी का आईपीएल में बतौर कप्तान 100वीं जीत

आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 30+ स्कोर

56 - विराट कोहली

55 - महेंद्र सिंह धौनी

एक सीजन में दूसरी बार 'मैन ऑफ द मैच' बने धौनी

इससे पहले आईपीएल 2013 में महेंद्र सिंह धौनी ने एक बार से ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता था।

