IPL 2019: धौनी और CSK के साथ 9 साल बाद हुआ है कुछ ऐसा 

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का 33वां मैच (IPL 2019) राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इस मैच की कप्तानी सुरेश रैना कर रहे हैं। इस मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धौनी को आराम दिया गया है।

महेंद्र सिंह धौनी की जगह सैम बिलिंग्स को टीम में जगह दी गई है। धौनी पीठ में खिंचाव के चलते इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बता दें कि धौनी ने चेन्नई के लिए आखिरी मैच मार्च 2010 में मिस किया था। यह चौथी बार जब धौनी चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए नहीं खेल रहे हैं।

9 साल बाद CSK के किसी मैच में कप्तान नहीं हैं धौनी

महेंद्र सिंह धौनी 2010 के बाद पहली बार किसी मैच में चेन्नई की कप्तानी नहीं कर रहे हैं। सुरेश रैना ने टॉस के बाद कहा, ''धौनी आराम करना चाहते थे, वह अगले मैच में वापसी करेंगे।'' इस अनुभवी खिलाड़ी को आराम देने का फैसला एहतियातन किया गया है। दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ चोट लगी थी। हालांकि, मैच से पहले धौनी ने फुटबॉल खेलकर वॉर्मअप करते दिखे, लेकिन इसके बाद रैना टॉस के लिए आ गए।

चेन्नई ने कोलकाता नाइटराइडर्स को पिछले मैच में 5 विकेट से हराया था। इस मैच की जीत के बाद धौनी ने कहा था, 'मुझे बैक स्पैज्म हो गया है। अभी यह कुछ सख्त है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह समय के साथ सही हो जाएगा। टीम की गेंदबाजी काफी अच्छी रही और पूरी टीम ने अच्छी गेंदबाजी की। इमरान ताहिर ने हमें समय समय पर विकेट दिलाया। क्रिस लिन का दिन था, लेकिन हमें दूसरे छोर पर विकेट मिलते रहे। हम अपने प्लान बदलते रहेंगे।'

दरअसल, महेंद्र सिंह धौनी पिछले दो मैचों में कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान भी धौनी को दौड़ने में तकलीफ हो रही थी और फिजियो को बीच में मैदान पर आना पड़ा था। धौनी की चोट सिर्फ सीएसके ही नहीं पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आईपीएल के तुरंत बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड रवाना होना है और 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप का अपना पहला मैच खेलना है।

The four #IPL matches missed by MS Dhoni

CSK v DD (Delhi) 19 Mar 2010 (CSK won by 5 wkts)

CSK v KXIP (Chennai) 21 Mar 2010 (CSK lost by Super over)

CSK v RCB (Bangalore) 23 Mar 2010 (CSK lost by 36 runs)

CSK v SRH (Hyderabad) 17 Apr 2019 #IPL2019#SRHvCSK