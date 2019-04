मैच जीतकर मैदान पर धौनी ने की बच्चों के साथ मस्ती, CUTE VIDEO वायरल

हरभजन सिंह की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार (6 अप्रैल) को आईपीएल के मैच में टीम को किंग्स इलेवन पंजाब पर 22 रन से जीत दिलाई। चेन्नई के तीन विकेट पर 160 रन के जवाब में पंजाब की टीम के केएल राहुल (55) और सरफराज खान (67) के अर्धशतकों के बावजूद पांच विकेट पर 138 रन ही बना सकी।

मैच के बाद महेंद्र सिंह धौनी मैदान पर साथी खिलाड़ियों के बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। इस वीडियो को चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑफिशियल टि्वटर पेज से शेयर किया गया है।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धौनी दो बच्चों के साथ रेस लगा रहे हैं। और आखिर में इमरान ताहिर के बेटे को गोद में उठा कर दौड़ पड़ते हैं। यह वीडियो बेहद क्यूट है और फैन्स भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

