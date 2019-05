VIDEO: धौनी के रनआउट पर जमकर हुआ बवाल, रणवीर सिंह ने भी किया कमेंट

Indian Premier League 2019 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस ने एक रन से चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर चौथी बार आईपीएल खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले। इस दौरान सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का रनआउट होना भी चेन्नई की हार का एक कारण बना। टीम को मुश्किल वक्त से अक्सर बाहर निकालने वाले धौनी रनआउट हुए। हालांकि, धौनी का यह रन आउट काफी विवादित भी रहा।

चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए 150 रनों का पीछा कर रही थी, लेकिन फाफ डु प्लेसी, सुरेश रैना और अंबाती रायडू की विकेट जल्दी गिर गईं। इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धौनी क्रीज पर आए। धौनी के क्रीज पर आने के बाद फैन्स को उम्मीद थी कि मैच चेन्नई ही जीतेगी। जब धौनी क्रीज पर आए, उस समय सीएसके का स्कोर 3 विकेट पर 73 रन था। मैच मझधार में लटका हुआ था।

हार्दिक पांड्या के 13वें ओवर की एक गेंद पर शेन वॉटसन ने लेग साइड पर शॉट खेला। उन्होंने एक रन पूरा किया, लेकिन वह दूसरा रन भी लेना चाहते थे। ईशान किशन ने सीधा थ्रो फेंककर गिल्लियां उड़ा दीं और धौनी को रन आउट करार दिया गया। हालांकि, तीसरे अंपायर को यह फैसला देने में काफी वक्त लगा। धौनी का बल्ला क्रीज में था या नहीं यह तय करने में काफी वक्त लग गया।

तीसरे अंपायर ने फैसला किया कि इसका लाभ बल्लेबाज को नहीं दिया जा सकता और इस तरह धौनी रन आउट हो गए। यही मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। शेन वॉटसन ने 80 रन की पारी खेली, लेकिन वह चेन्नई को जीत नहीं दिला सके।

MS Dhoni run-out! Out or Not out? https://t.co/dkrfpPHQ2V via @ipl — Shubham Pandey (@21shubhamPandey) May 13, 2019

धौनी के इस रनआउट पर जमकर बवाल हुआ। टि्वटर पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने भी धौनी के इस रनआउट को लेकर कमेंट किया।

Dhoni’s run out was the biggest of several turning points! Game kept swinging like a pendulum! Thrilling to watch!

Bumrah showing why he’s the best in the game!

Malinga redeeming himself with a solid over when it mattered most! 🏆🔵🏆🔵🏆🔵 #MIvCSK #CSKvMI #IPL2019Final🏏 — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) May 12, 2019

#Dhoni was unfairly given run out.. That was the turning point.. #IPL2019Final — Ramesh Bala (@rameshlaus) May 12, 2019

Little moments make a big difference. Dhoni had to tilt.

And the direct hit from Ishan Kishan made the difference. #MIvCSK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 12, 2019

What a fail , Dhoni was clearly not out #CSKvMI — Varun Krishnan (@varunkrish) May 12, 2019

Disappointed Dhoni didn't race out to remonstrate with the ump. #IPL — Adam Collins (@collinsadam) May 12, 2019

Congratulations Mumbai Indians but the fact remains that a controversial run out of Dhoni will be a blemish on umpiring,when in total doubt the benefit should have gone to the batsman #IPL2019Final #CSK — R Sarath Kumar (@realsarathkumar) May 12, 2019

IPL umpire needs to Google parallax error — Ahmer Naqvi (@karachikhatmal) May 12, 2019

I love how passionate some fans are about our sport. I have huge respect for MS but how anyone could see the below photo and say it’s not out truly astounds me 😂 pic.twitter.com/Mg9fe5h9I9 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) May 13, 2019

बता दें कि एक एंगल से देखने में लग रहा था कि धौनी लाइन पर पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे एंगल से लग रहा था कि वो रनआउट हैं। ज्यादातर मौकों पर ऐसे में बल्लेबाज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, लेकिन धौनी के साथ ऐसा नहीं हुआ और धौनी 8 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गए।