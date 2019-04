KKR ने टीम में किया बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी को किया शामिल

कोलकाता नाइटराइडर्स ने दक्षिण अफ्रीका के चोटिल गेंदबाज एनरिच नोरत्जे की जगह ऑस्ट्रेलिया के मैट केली को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाकी बचे सत्र के लिए अपनी टीम में शामिल किया है।

केली पहली बार किसी आईपीएल टीम का हिस्सा बने हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के इस 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अब तक 16 प्रथम श्रेणी मैच और पांच लिस्ट ए मैच खेले हैं। उन्होंने बिग बैश लीग में पर्थ स्कोरचर्स की तरफ से 12 टी20 मैच भी खेले हैं, जिनमें 7.43 के इकोनॉमी रेट से 19 विकेट लिए हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना अगला मैच शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर खेलना है। केली के इस मैच से पहले टीम से जुड़ने की संभावना है।

Welcome #MattKelly 💜

Our pace armoury just got more fiery with this addition 🔥#ComeHome2KKR #KKRHaiTaiyaar #VIVOIPL pic.twitter.com/gY9PMV9Sag