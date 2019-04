LIVE IPL 2019; RR vs DC: दिल्ली ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला

आईपीएल 2019 का 40वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान रॉयल्स का इस आईपीएल सीजन में यह 10वां मैच है। इससे पहले 9 मैचों में राजस्थान की टीम ने 3 मुकाबले में जीत और 6 मुकाबले में हार का सामना किया है। राजस्थान रॉयल्स 6 अंक लेकर पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स का इस आईपीएल सीजन में यह 11वां मैच है। इससे पहले खेले गए 10 मैचों में उसे 6 में जीत और 4 में हार मिली है। दिल्ली की टीम 12 अंक लेकर पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे बचे हुए सारे मैच जीतने होंगे। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

07:40 PM: इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कॉलिन इंग्राम, क्रिस मौरिस, शेरफेन रदरफोर्ड, अक्षर पटेल, कगीसो रबाडा, अमित मिश्रा, ईशांत शमा।

राजस्थान रॉयल्स: अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), स्टीवन​ स्मिथ (कप्तान), बेन स्टोक्स, रियान पराग, एश्टन टर्नर, स्टुअर्ट बिन्नी, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट, धवल कुलकर्णी।

