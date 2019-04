IPL 2019 LIVE; KXIPvsDC: पंजाब के ओपनर्स राहुल और कुरैन लौटे पवेलियन

आईपीएल 2019 का 13वां मुकाबला मोहाली स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के आईउस बिंद्रा स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों ने आईपीएल के 12वें संस्करण में तीन-तीन मुकाबले खेले हैं। दोनों ही टीमों को 2 मैचों में जीत मिली है और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली और पंजाब इस मैच को जीतकर अपना विजयी क्रम जारी रखना चाहेंगे। नीचे पढ़ें इस मैच के पल-पल का अपडेट...

08:29 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 44/2 है। सरफराज खान और मयंक अग्रवाल की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। कगिसो रबाडा के इस ओवर में सरफराज ने एक चौका लगाया। इस ओवर में कुल 7 रन बने।

08:26 PM: चौथे ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 37-2 है। संदीप लामछाने ने अपने इस ओवर में सैम कुरैन का शिकार किया। कुरैन ने 10 गेंदों में तीन चौकों और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए और पगबाधा आउट होकर पवेलियन लौटे।

08:18 PM: पंजाब का स्कोर तीन ओवर की समाप्ति पर 27/1 है। आवेश खान के इस ओवर में सैम कुरैन ने तीन चौके लगाए और कुल 12 रन बटोरे। दूसरे छोर पर कुरैन के साथ मयंक अग्रवाल मौजूद हैं। इस मैच में क्रिस गेल नहीं खेल रहे हैं।

08:10 PM: दूसरे ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 15-1 है। क्रिस मौरिस के इस ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। लेकिन मौरिस ने उन्हें पगबाधा आउट कर पंजाब का पहला झटका दे दिया। उनके आउट होने के बाद मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे हैं।

08:06 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 5-0 है। केएल राहुल ने कगिसो रबाडा के इस ओवर में 1 चौका लगाया। सैम कुरैन को अभी अपना खाता खोलना बाकी है।

07:45 PM: इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कॉलिन इंग्राम, हनुमा विहारी, हर्षल पटेल, क्रिस मौरिस, संदीप लामिछाने, कगिसो रबाडा, आवेश खान।

किंग्स इलेवन पंजाब: लोकेश राहुल (विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, डेविड मिलरr, सरफराज खान, मनदीप सिंह, हार्डस विल्जोएन, सैम कुरैन, रविचंद्रन अश्विन (कप्तान),मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शमी, मुजीब उर्र रहमान।