LIVE IPL 2019 KXIPvsMI: शुरू हुई पंजाब की पारी, गेल और राहुल क्रीज पर

IPL 2019 KXIP vs MI (Kings XI Punjab vs Mumbai Indians): इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता और कप्तान आर अश्विन ने मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है।

मैच का लाइव अपडेटः



06:17 PM: चौथे ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 27/0 है। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में केएल राहुल सिर्फ एक चौका लगा सके। क्रिस गेल 18 और केएल राहुल 9 रन बनाकर खेल रहे हैं।

06:12 PM: तीसरे ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर है। क्रिस गेल ने मिशेल मैक्लेनॉघन के इस ओवर में दो छक्के जड़े। इस ओवर में कुल 15 रन बने। गेल 18 और राहुल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

06:07 PM: दो ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 8/0 है। लसिथ मलिंगा के इस ओवर में गेल और राहुल सिर्फ 3 रन बना सके।

06:02 PM: पहले ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 5-0 है। मिशेल मैक्लेनॉघन ने मुंबई की ओर से पहला ओवर डाला। इसमें क्रिस गेल ने एक चौका लगाया।

Mitch tries to do the same on the last ball but gets a leg-bye. We've posted 176/7 from our full-quota.#OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians #KXIPvMI — Mumbai Indians (@mipaltan) March 30, 2019

05:36 PM: 19वें ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 167-6 है। हार्दिक पंड्या 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। मिशेल मैक्लेनॉघन क्रीज पर दूसरे बल्लेबाज हैं।

05:30 PM: 18वें ओवर की समाप्ति पर किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 154/5 है। हार्दिक पंड्या 19 और क्रुणाल पंड्या 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। एंड्रयू टाई की गेंद पर कीरन पोलार्ड सिर्फ 7 रन बनाकर मयंक अग्रवाल द्वारा लपके गए।

05:12 PM: 14वें ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 131-4 है। मुरुगन अश्विन ने युवराज सिंह को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच कराकर मुंबई को चौथा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं।

05:07 PM: 14वें ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 124/3 है। युवराज सिंह 17 और कीरन पोलार्ड 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले मोहम्मद शमी ने 13वें ओवर में क्विंटन डि कॉक को पगबाधा आउट कर मुंबई के तीसरे विकेट का पतन किया। डि कॉक ने 39 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए।

04:31 PM: मुंबई इंडियंस ने पिछले दो ओवर में दो विकेट गंवा दिए हैं। पहले कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद खतरनाक सूर्यकुमार यादव स्पिनर मुरूगन अश्विन का शिकार बने हैं।

04:25 PM: मुंबई को पहला झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा 18 गेंदों में शानदार 32 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर आउट हो गए हैं। 04:16 PM: मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और डिकॉक ने टीम को शानदार शुरुआत दी है। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोेर 50 के पास पहुंचा दिया है।

04:12 PM: तीन ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 20/0

04:08 PM: दो ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 20/0, रोहित शर्मा 14 और क्विंटन डिकॉक 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दूसरा ओवर किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से मोहम्मद शमी ने फेंका।

04:03 PM: पहले ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 7/0, रोहित शर्मा 2 और क्विंटन डिकॉक 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।

04:00 PM: मुंबई इंडियंस की पारी शुरू, मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। कप्तान आर अश्विन कर रहे हैं पहला ओवर।

.@mipaltan continue with a winning combination while @lionsdenkxip bring in leg-spinner @AshwinMurugan8 for his first game in #VIVOIPL 2019.



Thoughts on the teams today? #KXIPvMI pic.twitter.com/spWAcLFkLE

03:35 PM: मुंबई इंडियंस का प्लेइंग इलेवनः रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, कीरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, मिशेल मैक्लिनेगन, लसिथ मलिंगा, मयंक मारकंडे, जसप्रीत बुमराह।

03:32 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का प्लेइंग इलेवनः लोकेश राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, हर्दुस विलजोएन, रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शमी, एंड्रयू टाई।

03:30 PM: किंग्स इलेवन ने टॉस जीता और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा बोले- हम टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते, तो टॉस हारने से हमें फर्क नहीं पड़ता।

.@lionsdenkxip captain @ashwinravi99 wins the toss and elects to bowl first at Mohali.@mipaltan skipper @ImRo45 says that he would have batted first. #KXIPvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/ZXHEHCOLhZ

दोनों ही टीमें इससे पहले दो-दो मैच खेलकर एक-एक जीत चुकी हैं। दोनों के खाते में फिलहाल दो-दो प्वॉइंट्स हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था, जबकि मुंबई इंडियंस ने अपने दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मात दी थी। किंग्स इलेवन पंजाब को दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वहीं मुंबई इंडियंस को अपने ओपनिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।