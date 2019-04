IPL 2019: सैम कुरेन ने हैट्रिक लगाकर रचा इतिहास, बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

IPL 2019, Match 13, Kings XI Punjab vs Delhi Captials: किंग्स इलेवन पंजाब के ऑल राउंडर सैम कुरेन ने अपने शानदार स्पैल से अपनी टीम को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 रन से जीत दिला दी। सोमवार को मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने हैट्रिक भी ली। 20 साल के इस इंग्लिश गेंदबाज ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 11 रन देकर 4 विकेट लिए। दिल्ली की टीम 167 रनों का पीछा करते हुए 19.2 ओवरों में 152 पर आउट हो गई।

एक समय दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 144 रन था, लेकिन दिल्ली ने महज सात 8 रन पर अपने सात विकेट खो दिए। कुरेन और मोहम्मद शमी ने दिल्ली से मैच छीन लिया। मोहाली में कुरेन पहले इंग्लिश गेंदबाज बन गए, जिसने आईपीएल में हैट्रिक ली। सैम कुरेन ने आईपीएल-12 के 2 मैचों में एक हैट्रिक के साथ 6 विकेट चटकाकर क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आईपीएल 2019 में हर 13.2 गेंदों के बाद इंग्लिश गेंदबाज विकेट ले रहे हैं। इंग्लिश गेंदबाज किसी भी देश के खिलाड़ियों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं।

आइए इस मैच में बने खास रिकॉर्डस पर डालते हैं एक नजर:

सैम कुरेन आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 20 साल और 302 दिन में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज था, जिन्होंने 22 साल, 6 दिन में हैट्रिक लगाकर यह कारनामा किया था।

बता दें कि यह आईपीएल के इस सीजन की पहली और आइपीएल इतिहास की 18वीं हैट्रिक थी। कुरेन आखिरी ओवर करने आए और उन्होंने पहली दो गेंदों पर कगिसो रबाडा और संदीप लामिछाने को बोल्ड करके हैट्रिक पूरी की। इससे पहले कुरेन ने आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल को आउट किया था। वह पंजाब की तरफ से हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।

सैम कुरेन का इस साल आईपीएल में अबतक परफॉर्मेंस

पहले तीन ओवर- 0 पर 48

अगले तीन ओवर- 4 पर 15

आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी

युवराज सिंह- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ (डरबन, 2009)

युवराज सिंह- डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ (जोहानिसबर्ग, 2009)

अक्षर पटेल- गुजरात लॉयन्स के खिलाफ (राजकोट, 2016)

सैम कुरेन- दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ (मोहाली, 2019)

