IPL2019 KKRvsKXIP: कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, पंजाब को 28 रनों से दी मात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के अपने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 28 रनों से मात दी। आंद्रे रसेल के हरफनमौला प्रदर्शन के साथ नितीश राणा और राबिन उथप्पा के अर्धशतकों के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। केकेआर के चार विकेट पर 218 रन के पहाड़ के जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में चार विकेट पर 190 रन ही बना सकी।

11. 50 PM: कोलकाता के लिए रोबिन उथप्पा ने 67, नितीश राणा ने 63 और आंद्रे रसेल ने 48 रन की पारी खेली।

11. 40 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 28 रनों से मात दी। यह कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार दूसरी जीत है।

11. 38 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन है। डेविड मिलर 59 और मनदीप सिंह 33 रन बनाकर नाबाद रहे।



11. 33 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 177 रन है। डेविड मिलर 57 और मनदीप सिंह 22 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 30 PM: मयंक अग्रवाल के बाद डेविड मिलर ने भी अर्धशतक जड़ा।

11. 28 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन है। डेविड मिलर 48 और मनदीप सिंह 17 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 22 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 17 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन है। डेविड मिलर 43 और मनदीप सिंह 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 16 PM: 16 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन है। डेविड मिलर 38 और मनदीप सिंह 02 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 11 PM: 15.2 ओवर में पंजाब को चौथा झटका लगा। पीयूष चावला ने मयंक अग्रवाल को बोल्ड किया। मयंक 34 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के के साथ 58 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज मनदीप सिंह आए हैं।



11. 08 PM: 15 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन है। डेविड मिलर 36 और मयंक अग्रवाल 58 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 05 PM: 12 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन है। डेविड मिलर 30 और मयंक अग्रवाल 55 रन बनाकर खेल रहे हैं।



11. 03 PM: मयंक अग्रवाल ने अर्धशतक पूरा किया। मयंक ने 28 गेंदों में फिफ्टी जड़ी।

11. 00 PM: 12 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन है। डेविड मिलर 30 और मयंक अग्रवाल 47 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 50 PM: किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 100 रन के पार हुआ। मयंक अग्रवाल और डेविड मिलर ने पारी को संभाला।

10. 45 PM: 10 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन है। डेविड मिलर 8 और मयंक अग्रवाल 32 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 38 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। डेविड मिलर 0 और मयंक अग्रवाल 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 35 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरी सफलता मिल गई है। आंद्रे रसेल की गेंद पर दिनेश कार्तिक ने सरफराज खान का कैच लपका। सरफराज 13 गेंदों में 2 चौकों के साथ 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज डेविड मिलर आए हैं।

10. 30 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं। सरफराज खान 9 और मयंक अग्रवाल 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 27 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। सरफराज खान 7 और मयंक अग्रवाल 21 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 25 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिए हैं। सरफराज खान 5 और मयंक अग्रवाल 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।

10. 20 PM: किंग्स इलेवन पंजाब को 4.2 ओवर में दूसरा झटका लगा। आंद्रे रसेल की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रिस गेल का कैच लपका। गेल 13 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों के साथ 20 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज सरफराज खान आए हैं।

10. 10 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना लिए हैं। क्रिस गेल 10 और मयंक अग्रवाल 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।



10. 04 PM: किंग्स इलेवन पंजाब को पहला झटका लगा। 1.4 ओवर में लॉकी की गेंद पर कुलदीप यादव ने केएल राहुल का कैच लपका। राहुल 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आए हैं।



10. 00 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने 1 ओवर में बिना किसी नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। क्रिस गेल 10 और केएल राहुल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।



9. 55 PM: इनिंग ब्रेक के बाद खुल शुरू हुआ। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से लोकेश राहुल और क्रिस गेल बल्लेबाजी का आगाज कर रहे हैं। वहीं, कोलकाता के लिए गेंदबाजीकी शुरुआत प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे हैं।

9. 45 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के सामने जीत के लिए 219 रन का टारगेट रखा है।

9. 40 PM: केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए हैं। रोबिन उथप्पा 67 और दिनेश कार्तिक 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

9. 37 PM: कोलकाता नाइटराइडर्स को चौथा झटका लगा। 17 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों के साथ 48 रन की पारी खेलकर आंद्रे रसेल आउट हुए। एंड्रयू टाई की गेंद पर मयंक अग्रवाल ने रसेल का कैच लपका। नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आए हैं।

9. 35 PM: केकेआर ने 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना लिए हैं। रोबिन उथप्पा 61 और आंद्रे रसेल 47 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9. 33 PM: कोलकाता का स्कोर 200 के पार पहुंच गया है। आंद्रे रसेल विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं।

9. 30 PM: केकेआर ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लिए हैं। रोबिन उथप्पा 58 और आंद्रे रसेल 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9. 28 PM: आंद्रे रसेल अपने ही अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं।

9. 27 PM: केकेआर ने 17 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना लिए हैं। रोबिन उथप्पा 57 और आंद्रे रसेल 04 रन बनाकर खेल रहे हैं। रनरेट 9.58 चल रहा है।

9. 15 PM: केकेआर ने 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना लिए हैं। रोबिन उथप्पा 51 और आंद्रे रसेल 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

9. 14 PM: रोबिन उथप्पा ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है।

9. 10 PM: 15 ओवर में केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 147 रन है। रोबिन उथप्पा 46 और आंद्रे रसेल 00 रन बनाकर खेल रहे हैं। कोलकाता की टीम इस वक्त 9.59 के रनरेट से रन बना रही है।

9. 07 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा झटका लगा। शानदार पारी खेलकर नितीश राणा आउट हुए। 14.3 ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर मयंक अग्रवाल ने राणा का कैच लपका। राणा 34 गेंदों में 2 चौकों और 7 छक्कों के साथ 63 रन की पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल मैदान पर आए हैं।

9. 00 PM: नितीश राणा की धुंआधार बल्लेबाजी कर अर्धशतक पूरा किया। अश्विन और वरुण दोनों महंगे साबित हुए। इसीलिए मनदीप सिंह को लाया गया, लेकिन नितीश राणा ने मनदीप पर चौके-छक्कों की बरसात कर दी।

8. 58 PM: 12 ओवर में केकेआर का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन है। रोबिन उथप्पा 36 और नितीश राणा 35 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 54 PM: कोलकाता नाइटराइडर्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया है।

8. 50 PM: 11 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 92 रन है। रोबिन उथप्पा 34 और नितीश राणा 22 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 48 PM: 10 ओवर का खेल हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अबतक 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन है। रोबिन उथप्पा 33 और नितीश राणा 31 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 45 PM: रोबिन उथप्पा और नितीश राणा शुरुआती झटकों के बाद टीम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

8. 42 PM: 9 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 78 रन है। रोबिन उथप्पा 30 और नितीश राणा 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 38 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 8 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन है। रोबिन उथप्पा 26 और नितीश राणा 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 36 PM: रोबिन उथप्पा काफी संभलकर लेकिन विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं। नितीश राणा ने रविचंद्रन अश्विन को छक्का जडा़।

8. 34 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन है। रोबिन उथप्पा 25 और नितीश राणा 02 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 30 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन है। रोबिन उथप्पा 16 और नितीश राणा 02 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 29 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 50 रन के पार हो गया है।

8. 27 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन है। रोबिन उथप्पा 07 और नितीश राणा 02 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 22 PM: 4 ओवर में केकेआर का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन है। रोबिन उथप्पा 06 और नितीश राणा 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 18 PM: किंग्स इलेवन पंजाब को दूसरी सफलता मिली। 24 रन बनाकर सुनील नरेन पवेलियन लौटे। हार्दस विजोइन की गेंद पर केएल राहुल ने नरेन का कैच लपका। नरेन 9 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्के के साथ 24 रन बनाए। नए बल्लेबाज नितीश राणा आए हैं।

8. 15 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन है। रोबिन उथप्पा 00 और सुनील नरेन 24 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 13 PM: किंग्स इलेवन पंजाब को पहली सफलता मिली। 2.4 ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर डेविड मिलर ने क्रिस लिन का कैच लपका। लिन 10 गेंदों में 2 चौकों के साथ 10 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज रोबिन उथप्पा आए हैं।

8. 10 PM: 2 ओवर में केकेआर का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन है। लिन 2 और नरेन 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। सुनील नरेन ने ओवर में वरुण को 3 छक्के और एक चौका जड़ा।

8. 07 PM: सुनील नरेन ने वरुण चक्रवर्ती का सिक्स के साथ स्वागत किया। यह वरुण का डेब्यू मैच हैं।

8. 05 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स का 1 ओवर में स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 1 रन है। क्रिस लिन 01 और सुनील नरेन 00 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8. 00 PM: खेल शुरू हुआ। दोनों टीमें मैदान पर आ चुकी हैं। कोलकाता की तरफ से क्रिस लिन और सुनील नरेन बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं, पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी आक्रमण का आगाज किया है।

7. 58 PM: पंजाब की तरफ से वरुण चक्रवर्ती इस मैच के जरिए आइपीएल में अपना डेब्यू करेंगे। वहीं पंजाब की टीम ने अंतिम ग्यारह में डेविड मिलर व हर्डस विलजोन को शामिल किया है। सैम कुर्रन टीम से बाहर हैं।

7. 55 PM: ईडन गार्डन्स में अबतक 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 7 में केकेआर और 3 में किंग्स इलेवन पंजाब को जीत मिली है।

7. 50 PM: आईपीएल में दोनों टीमों अबतक 23 बार आमने सामने आई हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 मैच जीते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने 8 मुकाबले जीते हैं।

7. 45 PM: कोलकाता और पंजाब दोनों अपने-अपने पहले मैच जीत चुके हैं। पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता ने पिछले साल फाइनल खेलने वाली सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर 2-2 अंक हासिल किए हैं।

7. 40 PM: किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग XI: लोकेश राहुल, क्रिस गेल, एंड्रयू टाई, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, रविचंद्रन अश्विन (कप्तान), मोहम्मद शमी, सरफराज खान, डेविड मिलर, वरुण चक्रवर्ती, हार्दस विजोइन।

7. 38 PM: कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI : दिनेश कार्तिक (कप्तान), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, लॉकी फग्यूर्सन, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नितीश राणा, शुभमन गिल, प्रसिद्ध कृष्णा।



7. 30 PM: किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीत लिया है। टॉस जीतकर टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

7. 25 PM: किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान अश्विन और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक के आंकड़ें।

