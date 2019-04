भाई के बचाव में आए इरफान पठान, टि्वटर पर आलोचकों को ऐसे दिया जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के इतिहास में यूसुफ पठान का कद मैच विनर का रहा है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़ौदा के इस दिग्गज बल्लेबाज ने लीग के इतिहास में अपना नाम बल्लेबाजी से खुद दर्ज कराया है। राजस्थान रॉयल्स के साथ आईपीएल की शुरुआत करने वाले पठान ने 2010 में अंडरडॉग कही जाने वाली टीम को खिताब जितवाने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज अर्द्धशतक (37 गेंदों पर) जमाया। बाद में उनका यह रिकॉर्ड टूटा।

इसके बाद शेन वॉटसन जैसे दिग्गज क्रिकेटर ने पठान के बारे में कहा था कि पठान की यह बेस्ट पारी थी। इसके बाद पठान कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ गए। केकेआर को पावरहाउस बनाने में भी उनका योगदान रहा। उनके रहते केकेआर दो बार आईपीएल खिताब जीती। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 15 गेंदों पर उनके अर्द्धशतक को भला कौन भूल सकता है, लेकिन यूसुफ की केकेआर की यात्रा 2018 में समाप्त हो गई।

इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी सेवाएं लीं। पिछले सीजन में उन्होंने 250 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन पठान के लिए यह सीजन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को इस सीजन में अधिक बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं मिला है।

शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें प्लेइंग इलेवन में नहीं रखा और वह सात विकेट से मैच हार गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 8विकेट पर 160 रन बनाए। आरआर ने पांच गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। यूसुफ ने इस सीजन में अब तक 9 मैच खेले हैं। इनमें से सात में उन्हें बल्लेबाजी का अवसर मिला और पांच में वह नाबाद रहे। लिहाजा उनकी बल्लेबाजी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।

यही वजह है कि शनिवार को उनके छोटे भाई इरफान पठान ने टि्वटर पर अपने भाई का बचाव करते हुए एक पोस्ट लिखा- पठान को इस सीजन में ज्यादा मौके नहीं मिले। यूसुफ ने आईपीएल में 16 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीते हैं। यह दूसरे सबसे अधिक हैं। इस आईपीएल में अब तक उन्होंने केवल 41 गेंदें खेली हैं। इसलिए जो लोग उनका परफॉर्मेंस की बात करते हैं उन्हें आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। वह अकेले ऐसे मैच विनर हैं, जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं और 16 बार 'मैन ऑफ द मैच' जीत चुके हैं।

9 matches, 5 not outs, didn't bat twice. Faced a total of just 41 balls this IPL. So ppl who talk abt his performance don't forget this stat.

He is the only match winner to bat so down in the order and win 16 man of the matches @iamyusufpathan