IPL 2019: हर्शल गिब्स ने विराट कोहली की RCB को दिया ये ऑफर

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कोच बनने की इच्छा जाहिर की है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के आरसीबी के अंतिम मैच के बाद गिब्स ने यह इच्छा प्रकट की। आरसीबी ने अपना अंतिम मैच शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद से जीता। हालांकि, वह प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है।

शिमरोन हेटमेयर और गुरकीरत सिंह मान की शानदार पारियों की बदौलत आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर अपने लिए लीग का शानदार अंत किया। इस जीत के बाद आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल ने अपने सभी समर्थकों, प्रशंसकों और फैन्स का शुक्रिया अदा किया।

Chinnaswamy & Bengaluru:



THANK YOU.



You Challengers give us goosebumps.



Neev illa andhre, naavu yenu alla.



Without you guys, we're nothing.



😘😘#playBold #VIVOIPL2019 — Royal Challengers (@RCBTweets) May 4, 2019

इस पोस्ट पर जवाब देते हुए हर्शल गिब्स ने लिखा- यदि आप लोगों को कोच की जरूरत है तो मैं उपलब्ध हूं। हालांकि, बाद में गिब्स ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।

सोशल मीडिया के एक यूजर ने गिब्स से मस्ती करते हुए लिखा- उन्हें निश्चित रूप से एक और दक्षिण अफ्रीकी नहीं चाहिए।

They don't need one more south African surely 😂😂😂😂😂 — sourav_gupta (@sourav_gupta997) May 5, 2019

हर्शल गिब्स ने इसका जवाब दिया- लेकिन वह हर किसी के लिए कोशिश कर चुके हैं, क्या नहीं।

Well they’ve tried every other one haven’t they😉 — Herschelle Gibbs (@hershybru) May 5, 2019

आरसीबी ने टि्वटर पर लिखा- चिन्नास्वामी और बेंगलुरु... शुक्रिया आप सबका, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं।

शायद आरसीबी अपनी लीडरशिप में बदलाव करना चाहती है क्योंकि गैरी कर्स्टन ने नेतृत्व में आरसीबी लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। हालांकि, आरसीबी प्रबंधन ने कर्स्टन के भविष्य में कुछ नहीं कहा है लेकिन अगले सीजन में हो सकता है कर्स्टन की जगह कोई और कोच ले ले। कर्स्टन ने हैदराबाद के खिलाफ अंतिम मैच के बाद कहा, 'मैं निरंतरता का फैन हूं। आप अच्छे खिलाड़ियों का दल बनाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है सबसे सफल टीम यही कर रही है। आरसीबी इसकी तलाश कर रही है। संभव है अगले साल टीम को लेकर कुछ बुनियादी फर्क दिखाई दे।'