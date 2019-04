चेन्नई पर जीत के बाद हार्दिक पांड्या बोल- हिटमैन अब Avengers को ज्वाइन करें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का यह सीजन पूरी दुनिया के क्रिकेट फैन्स को बिजी किए हुए है। इसे लेकर उतना ही रोमांच है, जितना किसी सुपरहिट फिल्म को लेकर होता है। इन दिनों एवेंजर्स एंडगेम को लेकर खासा क्रेज है। क्रिकेटर्स भी एवेंजर्स के क्रेज से खुद को बचा नहीं पाए हैं। चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कप्तान रोहित शर्मा को एवेंजर्स में शामिल होने की सलाह दी है।

मैच में कप्तान रोहित शर्मा के 'मैन ऑफ द मैच' बनने के बाद हार्दिक पांड्या का कहना है कि रोहित शर्मा एवेंजर्स में शामिल हो सकते है। बता दें कि रोहित ने को 48 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली। मैच में इविन लेविस और हार्दिक पांड्या ने भी छोटी-छोटी, लेकिन आकर्षक पारियां खेलीं।

मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 155 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 109 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंच गई। रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई। हार्दिक पांड्या ने भी रोहित की इस शानदार पारी को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- यह सही समय है कि हिटमैन (रोहित शर्मा) एवेंजर्स को ज्वाइन करें। चेन्नई के खिलाफ चकित करने वाली जीत।

Time for the Hitman to join the Avengers 😜 Amazing win in Chennai 💥 pic.twitter.com/vxoE1lXdug