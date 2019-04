VIDEO: चेन्नई के खिलाड़ियों की उम्र पर सवाल उठाने वालों को हरभजन-ताहिर ने दिया जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में शनिवार (6 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच खेला गया। इस मैच में चेन्नई ने पंजाब को 22 रनों से मात दी। आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई की पांच मैचों में चौथी जीत है। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और उनकी टीम के लिए यह जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि इस मैच में उन्हें ड्वेन ब्रावो की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

वेस्टइंडीज का यह ऑल राउंडर चोट की वजह से टीम से बाहर था। सीजन की शुरुआत में पिछले साल की तरह इस बार भी चेन्नई के बारे में कहा गया था कि उनके अधिकांश खिलाड़ी 30 साल से ऊपर के हैं।

2018 में आईपीएल खिताब जीतने वाली चेन्नई ने इस सीजन में भी शानदार शुरुआत की है। पहले उम्र को लेकर ब्रावो ने जवाब दिया था और शनिवार को हरभजन सिंह और इमरान ताहिर ने प्रेस कांफ्रैंस में उम्र का जवाब अपने अंदाज में दिया।

पोस्ट मैच कांफ्रेंस में इन दोनों ने कहा, 'ओल्ड इज गोल्ड।'

Old Turns Gold: Bhajji and Tahir in an exclusive chat!



Experienced tweakers @harbhajan_singh and Imran Tahir have known each other for long so it's no secret that they bowl so well in tandem for @ChennaiIPL 💛 By @tanmoym #CSKvKXIP



