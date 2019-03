गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप में नंबर 4 के लिए दिया सबसे अटपटा ऑप्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL- 2019) सीजन का 8वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। डेविड वॉर्नर (69), जॉनी बेयरस्टो (45) और विजय शंकर (35) की उपयोगी पारियों के सहारे सनराइजर्स हैदराबाद ने संजू सैमसन (नाबाद 102) के शतक पर पानी फेरते हुए राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की दो मैचों में यह पहली जीत है जबकि राजस्थान को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 198 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसे हैदराबाद ने 19 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैदान पर राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद की तीन मैचों में यह तीसरी जीत है।

इस मैच में संजू सैमसन की शानदार पारी देखकर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप को लेकर एक अटपटा सुझाव दिया है। जोस बटलर के जल्दी आउट होने के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि टीम का स्कोर 190 तक पहुंचेगा, लेकिन संजू सैमसन और कप्तान अंजिक्य रहाणे की शानदार पारियों ने टीम का स्कोर 198 तक पहुंचा दिया।

अजिंक्य रहाणे ने शानदार 70 रन बनाए तो संजू ने आक्रामक पारी खेलते हुए इस सीजन का पहला शतक बनाया। उन्होंने भुवनेश्वर के 18वें ओवर में 24रन ठोके। इसमें 4 चौके और एक छक्का था। संजू ने आईपीएल का अपना दूसरा शतक केवल 52 गेंदों पर लगाया। कमेंटरी बॉक्स में बैठे लोगों ने भी उनकी जमकर तारीफ की। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर भी उनकी तारीफ करने वालों में थे। उन्होंने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज संजू सैमसन को विश्व कप 2019 की टीम का प्रबल दावेदार बताया।

गौतम गंभीर ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से ट्वीट करते हुए लिखा- कि संजू इस समय देश का सबसे बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज है। उन्हें विश्व कप 2019 में नंबर 4 पर खेलना चाहिए।

I normally don’t like to talk about individuals in cricket. But seeing his skills I am glad to note that Sanju Samson is currently the best Wicketkeeper batsman in India. For me he should be batting number 4 in the World Cup @BCCI @rajasthanroyals @IPL @StarSportsIndia — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 29, 2019

गौतम गंभीर ने इस स्पॉट के लिए संजू सैमसन का समर्थन किया। जब संजू बल्लेबाजी करने आए तो टीम का स्कोर 4 ओवर में एक विकेट पर 15 था। शुरुआत में संजू ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद उनके स्ट्रोक इतने प्रवाह में निकल रहे थे कि देखकर आश्चर्य होता था। संजू ने अपनी शतकीय पारी में 10 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने 62.74 प्रतिशत रन चौकों-छक्कों से लगाए। गौतम गंभीर के इस समर्थन के बाद महेंद्र सिंह धौनी के फैन्स ने जमकर खरी-खोटी सुनाई है।

We all know that you are always against Dhoni. Anyhow @BCCI won’t consider your thoughts and comments. Thank you for your time. 😂😂😂 — ©️hã®️łįë (@vctwitz) March 29, 2019

Did you ever heard of MS DHONI. The best wicketkeeper batman of all time. — PRESIDENT OF THE WORLD. (@sal_lither_ween) March 29, 2019

oh god how jealous he is with MSD... nothing learned — Bunny (@sanjayjr919) March 29, 2019

King of Jealousy. Idiot don't you have common sense ? MSD is the world's best keeper even you know this but your intention is to insult MSD . Yaaaaaak Thu . — సూరపు శాంతారామ్ (@surapusantharam) March 29, 2019

This shows he is clearly jealous of Dhoni(his interviews) and Rishabh Pant (commentary, happenings in DDCA and Delhi Daredevils)

You lost my respect Gambhir.

Samson is a one match player — A man living on Earth ® (@CricextOfficial) March 30, 2019

गौरतलब है कि टीम इंडिया में नंबर 4 का स्पॉट पिछले कुछ वर्षों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस स्पॉट के लिए टीम में अनेक दावेदारों को आजमाया गया है।