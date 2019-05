... तो इस वजह से IPL 2019 चैंपियन बन पाया मुंबई इंडियंस

Indian Premier League 2019 final MI vs CSK: एक पुरानी कहावत है, विजेता कोई भी अलग काम नहीं करते हैं, वह वह काम को अलग तरीके से करते हैं। साफ तौर पर मुंबई इंडियंस के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चौथे खिताब जीतने का मंत्र यही रहा। मुंबई ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के फाइनल (IPL 2019) में चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद तक खिंचे मुकाबले में एक रन से हरा चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता।

आईएएनएस से पास मौजूद जानकारी के मुताबिक, मुंबई के प्रबंधन ने फाइनल से पहले अपनी टीम के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए ड्रेसिंग रूम में मोटीवेशनल वाक्यों के पोस्टर लगवाए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने भी खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाले संदेश भेजे।

सूत्र के मुताबिक, “यहां वहां 'मुझे विश्वास है' संदेश के पोस्टर ड्रेसिंग रूम में थे। यह सब फाइनल से पहले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए किया गया था। आईपीएल जैसे प्रारूप में दिन-रात खेलने से खिलाड़ी थक जाता है और ऐसे में इस तरह के संदेश तथा वाक्य उन्हें प्रेरित करते हैं।”

सूत्र ने कहा, “खिलाड़ियों के दोस्तों और परिवार वालों ने भी वीडियोज के माध्यम से संदेश खिलाड़ियों को भेजे। इस तरह की चीजें आपके आगे के लिए प्रेरित करती हैं और इसका परिणाम हमारे सामने है।”

We had faith and the belief to turn things around no matter what the situation was.



📹 Here's what happened inside the #MI dressing room after we went down fighting to KKR in Kolkata.#Believe #OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/CaRxzWmHTw