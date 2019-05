श्रेयस अय्यर ने टॉस के वक्त की ये मजेदार गलती, VIDEO देख आएगी हंसी

क्या आपने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान को टॉस के समय मजेदार गलती करते हुए देखा है? नहीं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि श्रेयस अय्यर से क्या गलती हुई और कैसे मैदान पर सभी लोग हंसने लगे। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच विजाग में खेले जा रहे आईपीएल एलिमिनेटर में श्रेयस अय्यर ने टॉस के लिए सिक्का उछाला। लेकिन हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन और संजय मांजरेकर ने सिक्के को बीच से पकड़ लिया।

मैच से पहले संजय मांजरेकर टॉस कराने के लिए मैदान पर आए। केन विलियमसन और श्रेयस अय्यर भी टॉस के लिए पिच पर मौजूद थे। संजय मांजरेकर कुछ बोल ही रहे थे, तभी अचानक श्रेयस अय्यर ने टॉस के लिए सिक्का उछाल दिया। संजय मांजरेकर ने तुरंत कहा, रुक जाइए और हैदराबाद के कप्तान केन विलियम्सन और मांजरेकर सिक्का लपक लिया।

इसके बाद संजय मांजरेकर ने कहा, यह टॉस नहीं माना जाएगा। इसके बाद सिक्का दोबारा उछाला गया। दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया।

