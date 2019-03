IPL 2019, DC vs KKR: कुछ ऐसा हो सकता है दिल्ली-कोलकाता का प्लेइंग XI

लगातार दो जीतों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL- 2019) के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। अपने अगले मैच के लिए कोलकाता की टीम दिल्ली पहुंच चुका है, जहां उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। दोनों टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष शनिवार (30 मार्च) को फिरोजशाह कोटला पर देखने को मिलेगा। दिल्ली ने आईपीएल में बढ़िया शुरुआत करते हुए तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 37 रन से हराया था। लेकिन आत्मविश्वास से शुरुआत करने वाली टीम घरेलू मैदान पर पहले मुकाबले में गत चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स से छह विकेट से हारकर पटरी से उतर गई। अपने मैदान पर हालांकि दूसरे मैच में अब उसके पास पिछली गलतियों को सुधारते हुए वापसी का सुनहरा मौका है।

वहीं, कोलकाता बेहतरीन फॉर्म में चल रही है और दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम पिछले दोनों मैच जीतने के बाद लय में है। केकेआर ने पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से छह विकेट से और दूसरा मैच किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 28 रन से जीता था। लेकिन ये दोनों ही मैच उसने अपने घरेलू ईडन गार्डन मैदान पर जीते हैं और उस पर भी विपक्षी टीम के मैदान पर जीत दर्ज करने का दबाव रहेगा।

क्रिकेट पंडितों विश्वास है कि दिल्ली के पास पूरे सीजन में आगे बढ़ने का माद्दा है। टीम में युवा खिलाड़ी हैं, जो मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ी अकेले अपने दम पर मैच को पलट सकते हैं। पहले मैच में उन्होंने यह दिखाया भी, लेकिन अगले ही मैच में हार ने दिल्ली की गति को रोक दिया। उधर, केकेआर लगातार दो मैच जीत कर आत्मविश्वास से लबरेज है।

आंकड़ों पर एक नजर:

- कोलकाता और दिल्ली के बीच हुए पिछले आठ आईपीएल मैचों में ही दिल्ली जीत हासिल कर पाई है। फिरोजशाह कोटला मैदान टारगेट को बचाते हुए दिल्ली ने 2016 और 2018 में कोलकाता को मात दी थी। - फिरोजशाह कोटला मैदान पर आईपीएल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए थे।

- फिरोजशाह कोटला मैदान पर आईपीएल 2011 में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए थे।

- फिरोजशाह कोटला मैदान पर आईपीएल में अबतक दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स में 12 अर्धशतक लगे हैं।

दिल्ली कैपिटल्सः कीमो पॉल की जगह क्रिस मौरिस को लिया जा सकता है, क्योंकि पॉल की परफॉर्मेंस खराब रही है। संदीप लमिछाने को हनुमा विहार के साथ प्लेइंग इलेवन में रखा जा सकता है।

कोलकाता नाइट राइडर्स: कोलकाता नाइट राइडर्स बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर सकती है।

मुख्य खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्सः शिखर धवन, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा

कोलकाता नाइट राइडर्स: रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा और आंद्रे रसेल

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग XI: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, कॉलिन इनग्राम, ऋषभ पंत, क्रिस मोरिस, अक्षर पटेल, राहुल तेवतिया, अमित मिश्रा या संदीप लमिछाने या ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा और ईशांत शर्मा।

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग XI: सुनील नरेन, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, नितीश राणा, शुभमन गिल, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा।

📹 | Watch and find out why we love playing in Mohali!#OneFamily #CricketMeriJaan #MumbaiIndians #KXIPvMI pic.twitter.com/aw2tXzIOkh