IPL 2019 DCvCSK: वॉटसन से भिड़े ईशांत और रबाडा, पोंटिंग ने मैच के बाद कराई सुलह- देखें video

IPL 2019 DC vs CSK चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मंगलवार (26 मार्च) को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को उनके ही घर में छह विकेट से हरा दिया। जीत के हीरो रहे शेन वॉटसन की मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और कगीसो रबाडा से कहासुनी हो गई थी। मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग ने कगीसो रबाडा और शेन वॉटसन की सुलह भी करवाई। रिकी पोंटिंग और शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के लिए साथ में क्रिकेट खेल चुके हैं।

तीसरे ओवर में जब ईशांत शर्मा ने अंबाती रायुडू का विकेट लिया, तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए, जिस पर शेन वॉटसन हंस पड़े। जिसको लेकर ईशांत शर्मा काफी गुस्से में आ गए। वॉटसन और ईशांत के बीच मामला बढ़ता इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने आकर बीच-बचाव किया। इसके बाद बल्लेबाजी के दौरान वॉटसन ने कगीसो रबाडा का रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर रबाडा भड़क उठे।

मैच के बाद रिकी पोंटिंग ने रबाडा और वॉटसन की सुलह कराई, जिसका वीडियो इंडियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक पेज पर शेयर किया गया।

At the end of the day, all's well that ends well 🤝 🤗 #SpiritOfCricket #VIVOIPL #DCvCSK pic.twitter.com/o8SnlN9mls