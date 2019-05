VIDEO: श्रेयस अय्यर ने लपका कैच, फिर भी विजय शंकर के खाते में जुड़ा SIX

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन के एलिमिनेटर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दो विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री लाइन पर कैच लपका, लेकिन खुद को संभाल नहीं सके और सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में छह रन जुड़ गए।

19वें ओवर की पहली गेंद थी, ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे सनराइजर्स हैदराबाद के विजय शंकर। विजय शंकर ने हवा में शॉट खेला, कप्तान श्रेयस अय्यर ने दौड़कर शानदार कैच भी लपका, लेकिन फिर खुद को संभाल नहीं सके और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद के साथ घुस गए। इस तरह से विजय शंकर के खाते में छह रन जुड़ गए।

