IPL 2019 DCvsCSK: सुरक्षा घेरा तोड़ धौनी के पैरों में जा गिरा यह शख्स, जानिए फिर क्या हुआ

IPL 2019 DC vs CSK चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मंगलवार (26 मार्च) को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को उनके ही घर में छह विकेट से हरा दिया। इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) ने एक बार फिर फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई और 32 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। मैच के दौरान धौनी से मिलने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान पर सुरक्षा घेरा तोड़कर दो फैन्स मैदान तक पहुंच गए।

Two Lucky Fans Got Blessing From Dhoni, Today At Delhi. 🙏 . Totally It's 20..!! ❤️ pic.twitter.com/k6YDLrwcgN

Two passionate Dhoni fans breached Security in Delhi to get to the feet of MSDhoni.. 🙏💛 pic.twitter.com/9YJG67DmRO