खाता खोले बिना ही आउट हो गए होते धौनी, देखें चौंकाने वाला यह VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी पारी के दम पर चेन्नई ने राजस्थान को 8 रन से मात दी। हालांकि, इस मैच में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही थी। टीम ने अंबाती रायडू और शेन वॉटसन की विकेट सिर्फ तीन ओवरों में खो दीं। यह डिफेंडिंग चैंपियन के लिए अच्छा संकेत नहीं था।

टीम अंबाती रायडू (1), शेन वॉटसन (13) और केदार जाधव (8) का विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद अब भी बाकी थी। महेंद्र सिंह धौनी और सुरेश रैना अभी क्रीज पर आए थे। धौनी ने बहुत ही सावधानी के साथ पारी की शुरुआत की। मानो वह लय तलाश कर रहे हों।

छठे ओवर में महेंद्र सिंह धौनी ने जोफरा आर्चर की एक गेंद को बैकफुट पर जाकर डिफेंड किया, लेकिन गेंद लुढ़कती हुई स्टंप्स से जा टकराई। लेकिन यहां धौनी की किस्मत ने उनका जबदस्त साथ दिया। गेंद के स्टंप्स से टकराने के बावजूद गिल्लियां नहीं गिरीं। इस वक्त धौनी का खाता भी नहीं खुला था और रैना ने सिर्फ छह रन बनाए थे। यह धौनी और चेन्नई टीम के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ।

