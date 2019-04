IPL 2019: धौनी ने खोला CSK की सफलता का राज, फैन्स के लिए कही ये बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में रविवार (31 मार्च) को चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से मात देकर चेन्नई ने इस सीजन में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत खराब रही। टीम ने 4.5 ओवर में 27 रन के अंदर ही अपने तीन बल्लेबाजों अंबाती रायडू (1), शेन वॉटसन (1) और केदार जाधव (8) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद क्रीज पर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धौनी आए।

चेपॉक स्टेडियम की पिच मुश्किल थी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह और सुरेश रैना ने धीरे-धीरे रनों की गति बढ़ाई। मैच के बाद धौनी ने कहा, ''हम साझेदारी चाहते थे। इसकी सख्त जरूरत थी। हमें पता था कि मैदान में थोड़ी ओस है। हम धीमे खेलते रहे। हम जानते थे कि अंतिम ओवरों में हम रनों की गति बढ़ा सकते हैं। हम उस समय साझेदारी चाहते थे।''

चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता का एक बड़ा कारण है कि वह टीम में कोई अधिक बदलाव नहीं करते। महेंद्र सिंह का मानना है कि यदि हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो बदलाव की कोई जरूरत नहीं है।

राजस्थान से मैच जीतने के बाद धौनी ने कहा, ''हमारे पास स्थाई प्लेइंग इलेवन है। हमारे पास कम बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, इसलिए हमने मिशेल सैंटनर को खिलाया। यदि कोई जरूरत न हो तो टीम में बदलाव अहम नहीं होते। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सभी खिलाड़ियों को मौका मिलता जाएगा। हमारे गेंदबाज योजनाओं का क्रियान्वयन करते रहेंगे।''

IPL 2019, CSKvsRR: धौनी की धमाकेदार पारी, दिग्गजों ने ऐसे किया सलाम



होम ग्राउंड पर चेन्नई सुपरकिंग्स को सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में फैन पहुंचे थे। स्टेडियम में टीम का जोरदार स्वागत हुआ। इस पर धौनी ने कहा कि यही बात खेल को रोमांचक बनाती है। उन्होंने कहा, ''होम टीम को विपक्षी टीम के मुकाबले दर्शकों का अधिक समर्थन मिलता है। यही खेल भावना आती है और यही बात क्रिकेट को दिलचस्प बनाती है।''

In the sweltering heat 🔥 of Chennai, Captain Cool and his team kept a cool head and were rewarded for it 😇 #CSKvRR #VIVOIPL pic.twitter.com/1nQwUuroKm