IPL 2019: जीवा-साक्षी के साथ विजाग पहुंचे धौनी, फैन्स ने की ये अपील

सूर्यकुमार यादव (नाबाद 71) के मैच जिताऊ पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने मंगलवार को एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें सीजन के पहले क्वॉलिफायर मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस हार के बाद चेन्नई को बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से दूसरे क्वालीफायर में भिड़ना होगा और उस मैच के विजेता का सामना 12 मई को फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा।

तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस पांचवीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। दूसरे क्वॉलिफायर के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम विजाग पहुंच गई है। महेंद्र सिंह धौनी भी बेटी जीवा और पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से धौनी, साक्षी और जीवा की एक तस्वीर शेयर की गई है। पोस्ट पर सीएसके के फैन्स धौनी और टीम से आईपीएल 2019 जीतने की अपील कर रहे हैं।

Don't worry CHAMPION. We Bounce Back toooo HARD!!! Stay positive. — Chennai (@kitkatAnd5star) May 8, 2019

Just two more matches ...Please do the needful to get the 🏆 and become the first team to defend the title twice (After 2010& 2011 ) — Kumaran Kumanan (@KumaranKumanan) May 8, 2019

Just win this ipl 2019 alone....enough for my entire life...i won't ask for another one....MI fans talking too much...😭😭😭 — To be protected (@arya61292030) May 8, 2019

Pls win the match thala... Love u Dhoni Anna 💛💛💛💛💛💛 — Kamsalini Ravindran (@KamsiRavi) May 8, 2019

Hope they come back to Chennai next Monday with the Trophy for celebrations!!💛 #Yellove — Hari Hara Sudhan Sankar (@itsmehari_raja) May 8, 2019

It's Dhoni's way to fourth IPL Title... — sunil (@sunilpbhargavan) May 8, 2019

मुंबई से हार पर बल्लेबाजों से नाराज हुए धोनी

मुंबई इंडियंस के हाथों घरेलू मैदान पर शिकस्त से टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी काफी निराश दिखे और इसके लिए उन्होंने बल्लेबाज़ों को जिम्मेवार ठहराया। चेन्नई की 6 विकेट से हार के बाद धौनी ने कहा कि किसी को तो हारना ही था। उन्होंने निराशाजनक स्वर में कहा,“हम अपने घरेलू मैदान पर अब तक कई मैच खेल चुके हैं और घरेलू परिस्थितियों की ज्यादा समझ होनी चाहिये थे। यहां का मौसम काफी पेचीदा है। हमने पिच को समझने में ही गलती कर दी।”

कप्तान ने कहा,“ हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हमारा शीर्ष क्रम कभी अच्छा करता है तो कभी खराब। हालांकि वे सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं।” उन्होंने कहा,“आपको अनुभव पर भरोसा होना चाहिए। बल्लेबाजों को इसी अनुभव का और फायदा उठाना चाहिए था। उम्मीद है कि हम अगले मैच में विपक्षी टीम को समझ सकेंगे। दुर्भाग्य से हमने कई कैच टपकाए और हमें थोड़ी और बेहतर गेंदबाजी भी करनी चाहिए थी।”