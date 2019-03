IPL 2019: CSK में शामिल हुआ ये विवादित क्रिकेटर, रह चुका है रेप का आरोपी

मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स ने दक्षिण अफ्रीका के चोटिल तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की जगह पर न्यूजीलैंड के आलराउंडर स्कॉट कुगेलजिन को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के बाकी बचे मैचों के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर बताया कि उनकी टीम ने कुगेलजिन का चयन करने का फैसला किया, जो तेज गेंदबाजी करने के अलावा रन बनाने में भी सक्षम हैं। वह अगले सप्ताह टीम से जुड़ जाएंगे।

कोच फ्लेमिंग ने कहा, ''लुंगी की जगह पर हमने कीमत के आधार पर अलग स्तर के खिलाड़ी को चुना। हमने स्कॉट कुगेलजिन को चुना जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और तेज गेंदबाजी करने के अलावा अच्छी बल्लेबाजी भी करता है। इस तरह से हमने एक ऑलराउंडर को चुना। वह अगले सप्ताह टीम से जुड़ जाएगा।''

इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विली भी निजी कारणों से आईपीएल से हट गए हैं, लेकिन फ्लेमिंग ने कहा कि उनके स्थान पर किसी का चयन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''हम डेविड विली के स्थान पर किसी अन्य का चयन नहीं कर सकते हैं। डेविड का पारिवारिक मसला है और हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।

रेप के आरोपी रह चुके हैं स्कॉट कुगेलजिन

स्कॉट कुगेलजिन पर फरवरी 2017 में रेप का आरोप लगा था। हालांकि, वह हेमिल्टन जिला न्यायालय से दोषी नहीं पाए गए थे। स्कॉट ने उसी वर्ष मई में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतराष्ट्रीय मैच खेला था।

भारत-न्यूजीलैंड के मैच में दिखाए गए थे मीटू के पोस्टर

हाल ही में जब स्कॉट कुगेलजिन ऑकलैंड में भारत के खिलाफ टी-20 मैच खेल रहे थे तो उनके खिलाफ metoo के पोस्टर भी लहराए गए थे। ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में एक महिला दर्शक 'मी टू' का पोस्टर हाथ में पकड़े हुए दिखी थी, जिसमें 'न्यूजीलैंड क्रिकेट होश में आओ' लिखा था। समझा गया है कि इन दोनों पोस्टरों का इशारा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर स्कॉट कुगेलजिन की तरफ था, जो इस सीरीज में खेल रहे थे।

