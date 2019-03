IPL2019 DCvsCSK: चेन्नई ने लगातार जीता अपना दूसरा मैच, दिल्ली को 6 विकेट से हराया

ड्वेन ब्रावो (33/3) की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण के पांचवें मैच में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट पर 147 रनों पर रोक दिया। चेन्नई सुपरकिंग्स ने 19.4 में लक्ष्य हासिल कर दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराया। आईपीएल के 12वें संस्करण में चेन्नई ने अपने दूसरे मैच में लगातार जीत हासिल की है। इससे पहले ओपनिंग मैच में चेन्नई ने विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मात दी थी।



11. 36 PM: 19.4 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने लक्ष्य को हासिल कर मैच जीत लिया है। बता दें कि पहले लीग में ज्यादातर निचले पायदान पर रहने वाली दिल्ली ने काफी समय बाद लीग में विजयी शुरुआत की है। टीम ने रविवार को अपने पहले मैच में तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को उसके घरेलू मैदान पर 37 रनों से करारी मात दी थी। दिल्ली को अनुभवी महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी वाली चेन्नई से सतर्क रहना होगा जिसने लीग के उद्घाटन मैच और अपने पहले मुकाबले में शनिवार को विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सात विकेट से करारी शिकस्त दी थी।

11. 33 PM: 19.1 ओवर में दिल्ली को चौथी सफलता मिली। कसिगो रबाडा की गेंद पर ऋषभ पंत ने केदार जाधव को स्टंप आउट किया। जाधव 34 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 27 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज ड्वेन ब्रावो आए हैं।



11. 30 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन है। केदार जाधव 27 और महेंद्र सिंह धौनी 32 रन बनाकर खेल रहे है।



11. 25 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन है। केदार जाधव 25 और महेंद्र सिंह धौनी 25 रन बनाकर खेल रहे है। अब चेन्नई को जीत के लिए 13 गेंदों में 13 रन की जरूरत है।



11. 20 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 17 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 126 रन है। केदार जाधव 24 और महेंद्र सिंह धौनी 16 रन बनाकर खेल रहे है।



11. 14 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन है। केदार जाधव 24 और महेंद्र सिंह धौनी 15 रन बनाकर खेल रहे है।



11. 10 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन है। केदार जाधव 22 और महेंद्र सिंह धौनी 12 रन बनाकर खेल रहे है।



11. 07 PM: फिलहाल केदार जाधव और महेंद्र सिंह धौनी क्रीज पर मौजूद हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज अंबाती रायडू (5 गेंद पर 5 रन), शेन वॉटसन (26 गेंद पर 44 रन) और सुरेश रैना (16 गेंद पर 30 रन) हैं।



11. 05 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन है। केदार जाधव 20 और महेंद्र सिंह धौनी 11 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 58 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन है। केदार जाधव 17 और महेंद्र सिंह धौनी 10 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 58 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन है। केदार जाधव 16 और महेंद्र सिंह धौनी 07 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 55 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन है। केदार जाधव 15 और महेंद्र सिंह धौनी 06 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 50 PM: दिल्ली कैपिटल्स को तीसरी सफलता मिल गई है। 10. 2 ओवर में अमित मिश्रा ने सुरेश रैना को ऋषभ पंत से स्टंप के पीछे कैच आउट करवाया। रैना 16 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 30 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी आए हैं।

10. 48 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 9 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन है। सुरेश रैना 30 और केदार जाधव 13 रन बनाकर खेल रहे है।

10. 45 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 9 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन है। सुरेश रैना 23 और केदार जाधव 8 रन बनाकर खेल रहे है।

10. 40 PM: 8 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 81 रन है। सुरेश रैना 21 और केदार जाधव 06 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 37 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन है। सुरेश रैना 19 और केदार जाधव 00 रन बनाकर खेल रहे है।



10. 33 PM: 6.5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका लगा। धुंआधार पारी खेलकर शेन वॉटसन आउट हुए, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। अमित मिश्रा ने ऋषभ पंत के हाथों उन्हें स्टंप आउट करवाया। वॉटसन 26 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों के साथ 44 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज केदार जाधव आए हैं।



10. 27 PM: 6 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 58 रन है। रैना 19 और शेन वॉटसन 30 रन बनाकर खेल रहे है। वॉटसन और रैना दोनों ही धुंआधार बल्लेबाजी कर रहे हैं।

10. 24 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 51 रन है। सुरेश 14 और शेन वॉटसन 28 रन बनाकर खेल रहे है।

10. 16 PM: शेन वॉटसन ने इस ओवर में कगिसो रबाडा को लगातार दो चौके जड़े।

10. 15 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 33 रन है। सुरेश 01 और शेन वॉटसन 27 रन बनाकर खेल रहे है।

10. 12 PM: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 23 रन है। सुरेश 01 और शेन वॉटसन 17 रन बनाकर खेल रहे है।

10. 08 PM: चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका लगा। इशांत शर्मा की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अंबाती रायडू का कैच लपका। रायडू 5 गेंदों पर 1 चौके के साथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज सुरेश रैना आए हैं।

10. 05 PM: 2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बिना किसी नुकसान 16 रन है। रायडू 5 और वॉटसन 11 रन बनाकर खेल रहे है। रन रेट 8.00 है। चेन्नई को जीत के लिए 18 ओवर में 132 रन बनाने हैं।



09. 59 PM: पहले ही ओवर में शिखर धवन ने अंबाती रायडू का कैच ड्रॉप किया। यह गलती दिल्ली कैपिटल्स को भारी पड़ सकती है।



09. 58 PM: चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बनाए। रायडू 5 और वॉटसन 2 रन पर खेल रहे हैं।

09. 55 PM: इनिंग ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अंबाती रायडू और शेन वॉटसन ने पारी की शुरुआत की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इशांत शर्मा गेंदबाजी आक्रमण का आगाज कर रहे हैं।

09. 40 PM: दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 148 रनों का टारगेट दिया।

09. 40 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 147 रन है। राहुल तेवतिया 11 और अक्षर पटेल 09 रन बनाकर नॉटआउट रहे।



09. 36 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 138 रन है। राहुल तेवतिया 03 और अक्षर पटेल 08 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09. 33 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 18 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन है। राहुल तेवतिया 01 और अक्षर पटेल 03 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09. 30 PM: 17.1 ओवर में चेन्नई को छठी सफलता मिली। ड्वेन ब्रावो ने शिखर धवन को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाया। शिखर धवन 47 गेंदों में 7 चौकों के साथ 51 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया आए हैं।

09. 27 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 127 रन है। शिखर धवन 51 और अक्षर पटेल 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09. 25 PM: चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवीं सफलता मिली। 16.3 ओवर में रवींद्र जडेजा ने कीमो पॉल को बिना खाता खोले पवेलियन लौटाया। नए बल्लेबाज अक्षर पटेल मैदान पर आए हैं।

09. 23 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 16 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन है। शिखर धवन 47 और कीमो पॉल 00 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09. 21 PM: 15.4 ओवर में ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई को चौथी सफलता दिलवा दी है। ब्रावो की गेंद पर सुरेश रैना ने कोलिन इनग्राम का कैच लपका। 2 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

09.16 PM: ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी सफलता दिला दी है। 15.2 ओवर में ब्रावो ने ऋषभ पंत को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाया। पंत 13 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के के साथ 25 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज कोलिन इनग्राम आए हैं।

09.13 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन है। शिखर धवन 46 और ऋषभ पंत 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।



09.08 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 14 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन है। शिखर धवन 44 और ऋषभ पंत 18 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09.07 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया है।

09.05 PM: ऋषभ पंत ने भी क्रीज पर आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू कर दी है।

09.00PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 13 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 91 रन है। शिखर धवन 35 और ऋषभ पंत 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.58 PM: 12 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन है। शिखर धवन 34 और ऋषभ पंत 01 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.55 PM: इमरान ताहिर ने चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरी सफलता दिला दी है। ताहिर ने श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट किया। श्रेयस 20 गेंदों में 1 छक्के के साथ 18 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आए हैं।

8.53 PM: 11 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन है। धवन 25 और श्रेयस 18 रन बनाकर खेल रहे हैं।

8.50 PM: फिरोजशाह कोटला पर पिछले साल आईपीएल के 7 मैच खेले गए थे। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मैच जीते थे। बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दो मुकाबले ही जीत पाई।

8.50 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 10 ओवर में 65 रन हो गया है। टीम एक विकेट गंवा चुकी है। धवन 24 और श्रेयस 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8.45 PM: अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए इमरान ताहिर आए हैं।

8.42 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 9 ओवर में 55 रन हो गया है। टीम एक विकेट गंवा चुकी है। रन रेट 6.11 है। धवन 22 और श्रेयस 07 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8. 40 PM: 8 ओवर में दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन है। श्रेयस 05 और धवन 21 रन बनाकर खेल रहे हैं।



8. 36 PM: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। टीम एक विकेट (पृथ्वी शॉ) गिर चुका है।

8. 35 PM: दिल्ली कैपिटल्स ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए हैं। श्रेयस 03 और धवन 19 रन पर खेल रहे हैं। रन रेट 6.85 चल रहा है।



8. 30 PM: 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन है। श्रेयस अय्यर 01 और शिखर धवन 16 रन पर खेल रहे हैं।



8. 25 PM: 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन है। श्रेयस अय्यर 01 और शिखर धवन 11 रन पर खेल रहे हैं।



8. 23 PM: चेन्नई सुपर किंग्स को पहली सफलता मिल गई है। 4.3 ओवर में दीपक चाहर की गेंद पर शेन वॉटसन ने मिडविकेट में पृथ्वी का कैच लपका। 16 गेंदों में 5 चौकों के साथ शॉ ने 24 रन बनाए। नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आए हैं।

8. 20 PM: पृथ्वी शॉ काफी विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हैं। 4 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन है। पृथ्वी 24 और धवन 09 रन पर खेल रहे हैं।

8. 15 PM: 3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 24 रन है। पृथ्वी 19 और धवन 04 रन पर खेल रहे हैं। इस ओवर में पृथ्वी ने शार्दुल ठाकुर को 3 चौके जड़े।



8. 13 PM: इस मैदान पर दिल्ली ने आईपीएल के अब तक 67 मैच खेले हैं। इनमें से वह 29 को जीतने में सफल रही है, जबकि 36 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

8. 10 PM: 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 20 रन है। पृथ्वी 19 और धवन 0 रन पर खेल रहे हैं। इस ओवर में पृथ्वी ने शार्दुल ठाकुर को 3 चौके जड़े।

8. 05 PM: एक ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने बिना विकेट खोए 8 रन बनाए। पृथ्वी 7 और धवन 0 रन पर खेल रहे हैं।

8. 00 PM: खेल शुरू हो गया है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन क्रीज पर हैं। दीपक चाहर पहला ओवर डाल रहे हैं।

7. 45 PM: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI- श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिखर धवन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, कोलिन इनग्राम, कीमो पॉल, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा, राहुल तेवतिया, अमित मिश्रा, कगिसो रबाडा।

7. 45 PM: चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग XI- अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धौनी (कप्तान और विकेटकीपर), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर।

7. 43 PM: आईपीएल में दिल्ली और चेन्नई की भिड़ंत 18 बार हुई है। इनमें से 12 बार चेन्नई ने जीत हासिल की है। वहीं, दिल्ली सिर्फ 8 बार ही जीत पाई है।

7. 40 PM: ऋषभ पंत ने हरभजन सिंह की 27 गेंदें खेली हैं। इनमें वह 170.37 के स्ट्राइक रेट से 46 रन बना पाए हैं।

7. 37 PM: रवींद्र जडेजा के सामने ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 155 रहा है। जडेजा ने एक बार पंत को आउट किया है।

7. 35 PM: फिरोजशाह कोटला पर पहली पारी का औसत स्कोर 163 रन है।

7. 30 PM: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

7. 25 PM: मैच में सबकी निगाहें एक बार फिर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर लगी होंगी, जिन्होंने पिछले मैच में मात्र 27 गेंदों पर ही सात चौके और सात छक्के की मदद से 78 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। पंत को हरभजन, रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की स्पिन तिकड़ी से सावधान होगा, जिन्होंने पिछले मैच में बेंगलोर को 70 रन पर ढेर करने में अहम भूमिका निभाई थी।

7.20 PM: कुछ ऐसे हैं कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और श्रेयस अय्यर के आंकड़ें।

7.15 PM: दिल्ली पहुंचे चेन्नई सुपरकिंग्स के समर्थक।

7.10 PM: दिल्ली के लिए तैयार चेन्नई सुपर किंग्स की फैमिली। मम्मी साक्षी के साथ नजर आईँ जीवा सिंह धौनी।

7. 05 PM: मैच शुरू होने से पहले कुछ इस अंदाज में केविन पीटरसन के साथ नजर आए महेंद्र सिंह धौनी।