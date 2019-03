राजीव शुक्ला हुए अश्विन से नाराज, याद दिलाया IPL 2019 से पहले लिया फैसला

किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर के 'मांकड़िंग विवाद' के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी आईपीएल कप्तानों को नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर निकल गए बल्लेबाजों को खेल भावना के तहत रनआउट नहीं करने की हिदायत दी गई थी।

बीसीसीआई अधिकारी और आईपीएल चेयरमैन ने टि्वटर पर अश्विन के फैसले पर असंतोष जताते हुए लिखा,“ मुझे याद है कि कप्तानों और मैच रेफरियों की बैठक में यह फैसला लिया गया था जिसमें मैं भी मौजूद था कि यदि कोई बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर निकल जाए तो उसे खेल भावना के तहत आउट न किया जाए।

If I remember in one of the meetings of captains & match referee where I was also present as chairman it had been decided that if non striking batsman steps out bowler as a courtesy will not run him out @IPL @BCCI