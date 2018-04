TWITTER REACTIONS: कृष्णप्पा ने जिताया मैच, लोगों ने कहा- पांड्या के मुंह पर थप्पड़ है ये

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का रविवार का दूसरा मैच देखकर भारत और बांग्लादेश के बीच का निदाहास ट्रॉफी का फाइनल मैच याद आ गया। राजस्थान रॉयल्स के कृष्णप्पा गौतम ने बिल्कुल दिनेश कार्तिक के अंदाज में बैटिंग कर अपनी टीम को नामुमकिन सी जीत दिला। कृष्णप्पा ने 11 गेंद पर 33 रनों की पारी खेली।

इस दौरान उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए, जिसमें से एक छक्का विनिंग छक्का भी था।

कृष्णप्पा की पारी की जितनी तारीफ हुई है, उतनी ही ज्यादा हार्दिक पांड्या के ओवर की बुराई भी हो रही है। आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने गेंद थमा दी। इसके बाद ओवर की पहली ही गेंद पर पांड्या ने जोफरा आर्चर का विकेट लिया। अगली गेंद पर कृष्णप्पा ने चौका जड़ दिया।

फिर कोई रन नहीं बना और ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर कृष्णप्पा ने राजस्थान रॉयल्स को दो गेंद शेष रहते ही तीन विकेट से जीत दिला दी।

इस जीत के बाद कुछ इस तरह के ट्विटर रिऐक्शन आए...

That was not just a shot of six by "Krishnappa Gowtham" .



It was a tight slap and deadly kick with tremendous force on that Hardik Pandya 's hollow demeanor and stupid swag to show him his standard .



If he won't correct himself now , he is doomed soon. #MIvRR #RRvMI — PK (@restlessler) April 22, 2018

Wasn't Sure About Krishnappa Gowtham, But When I Saw Hardik Pandya Is Going To Bowl The Last Over I Knew Rajasthan Royals Have Won The Game. #RRvMI #RRvsMI #MumbaiIndians — Qureshi Ghouse (@QGhouse) April 22, 2018

"Krishnappa Gowtham" was groomed under Mumbai Indians all these years .



He was bought by Rajastan Royals and became the nightmare of MI .#MIvRR #RRvMI — PK (@restlessler) April 22, 2018