IPL2018: CSK के साथ धौनी का पुणे 'रिटर्न्स', जानिए क्या है पूरा माजरा

Still we have a lots of love and care for our csk fans. #fans #csk pic.twitter.com/HRE0fu0sEW — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) April 11, 2018

चेन्नई में केकेआर और सीएसके के बीच हुए मैच के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने मैदान पर जूते फेंके थे। जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिनाख्त कर, उन्हें पकड़ भी लिया था। कावेरी रिवर वॉटर इश्यू को लेकर चेन्नई में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने मंगलवार के मैच के बाद पुुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। जिसके बाद मैचों को चेन्नई से बाहर किए जाने का फैसला लिया गया।

Gutted that we have had to move from Chepauk, the atmosphere was unbelievable!

Thoughts with the fan who was badly hurt last night, no one should go to watch & end up in hospital. Hope he recovers soon & all issues are resolved.

Keep supporting us it makes a huge difference! https://t.co/CSd4jekFF0 — Sam Billings (@sambillings) April 11, 2018