IPL 2018: ईडन गार्डन में आया ईशान किशन का तूफान, जड़ डाली चौथी सबसे तेज फिफ्टी; लोगों ने यूं किया सलाम

इंडियन प्रीमियर लीग के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर इशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से कोलकाता के गेंदबाजों पर जमकर हल्ला बोला। महज 19 साल के किशन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 20 गेंदों में 62 रन बनाकर आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे तेज फिफ्टी मार दी। अपनी तूफानी पारी में किशन ने 6 छक्के और 5 चौके लगाए। इस दौरान इशान किशन का स्ट्राइक रेट लगभग 300 के आस-पास रहा।

इशान किशन ने महज 17 गेंदों में फिफ्टी जमाई और मुंबई की ओर से सबसे तेज हाफसेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। इससे पहले मुंबई के लिए ही कायरन पोलार्ड ने भी 17 गेंदों में अर्धशतक जमाया था और किशन ने भी ये कारनामा कर दिखाया।

अगर इस सीजन की बात की जाए तो इशान किशन इस सीजन में सबसे तेज हाफसेंचुरी लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। उनसे पहले के एल राहुल ने 14 गेंदों में अर्धशतक जमाया था और आज किशन ने 17 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया। किशन के अलावा सुनील नरेन ने भी 17 गेंदों में हाफसेंचुरी जमाई थी। वैसे मौजूदा सीजन में इशान किशन सबसे कम उम्र में सबसे तेज हाफसेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

इशान किशन ने अपनी तूफानी पारी के दौरान कुल 6 छक्के लगाए। इसमें से 5 छक्के तो उन्होंने आखिरी 6 गेंदों पर लगाए। किशन ने लगातार 4 छक्के कुलदीप यादव पर मारे और इसके बाद उन्होंने सुनील नरेन पर भी लंबा सिक्स लगाया।

इशान किशन इस सीजन में मुंबई के लिए कुल 15 छक्के लगा चुके हैं। वो मुंबई के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में एविन लुइस के बराबर हैं। वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने भी 15 छक्के लगाए हैं।

The way @klrahul11 #ishankishan @RishabPant777 is playing in this #IPL18 🇮🇳’s cricketing future is in safe hands. Take a bow. Big Respect. 🙏 #KKRvMI

#KKRvMI #IshanKishan what an innings... Couldn't have been more exciting without Danny Morrison on the mic!!!

#ishankishan this young little boy is such a great power hitter👌👌 Terrific 17-ball 50 that was and 4 back-to-back sixes to @imkuldeep18 was fantastic👌👏 Highest ever #IPL score at the #EdenGardens by @mipaltan & @KKRiders have to better that score to win🤔👍#KKRvMI #IPL2018